Este sérum com trufa branca italiana tornou-se fenómeno global de beleza

Quando um produto de skincare se torna viral nas redes sociais e, ao mesmo tempo, alcança o primeiro lugar de vendas na Amazon, a curiosidade é inevitável. É isso que está a acontecer com o sérum da d’Alba, formulado com trufa branca do Piemonte, em Itália. Atualmente, lidera a categoria de beleza, apresenta uma média de 4,4 estrelas em mais de 31 mil avaliações, ultrapassou as 10 mil compras só no último mês e está disponível por cerca de 24 euros. Os números impressionam, mas são os relatos de quem o usa que ajudam a explicar o fenómeno.

O ingrediente que mais se destaca é a trufa branca italiana, conhecida pelas suas propriedades antioxidantes e pelo contributo para a hidratação e elasticidade da pele. A fórmula combina uma fase de óleo com uma fase de sérum, criando uma textura leve que se funde rapidamente na pele. Algumas utilizadoras referem que, após a aplicação, “a pele fica hidratada, não está seca e ganha um brilho natural”, enquanto outras notam que os produtos aplicados a seguir “assentam melhor e duram mais tempo”.

Um dos aspetos mais mencionados nas avaliações é a rapidez com que os resultados se tornam visíveis. Há quem diga que “a pele nota-se bonita logo na primeira aplicação” e quem sublinhe que a hidratação se mantém ao longo do dia, mesmo várias horas depois. A fórmula não deixa sensação oleosa, algo valorizado tanto por quem tem pele seca como por quem prefere acabamentos mais leves. Comentários como “foi um antes e um depois” ou “a pele fica luminosa sem parecer pesada” repetem-se ao longo das reviews.

A versatilidade é outro ponto forte. Pode ser usado antes da maquilhagem, depois, ou mesmo em dias sem qualquer produto adicional. Algumas utilizadoras destacam que “dá vida ao rosto instantaneamente” e que ajuda a evitar que a maquilhagem fique marcada ou irregular. Com certificação vegan, testado dermatologicamente e adequado a diferentes tipos de pele, este sérum com trufa branca italiana consolidou-se como um verdadeiro sucesso global — e, à luz dos números e das opiniões, percebe-se facilmente porquê.

