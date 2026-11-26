Este artigo pode conter links afiliados*

Há produtos de skincare que parecem estar em todo o lado e o d’Alba Piedmont White Truffle Double Serum All-in-one Multi Balm é um deles. Tornou-se um dos mais populares do momento, ocupando o n.º 1 na Amazon na categoria de bálsamos para o contorno dos olhos, com 4,4 estrelas em 5 e mais de 11 mil avaliações.

Só no último mês, foi comprado mais de 20.000 vezes. É indicado para todos os tipos de pele e especialmente interessante quando a pele começa a perder hidratação ou quando se pretende prevenir as primeiras linhas de expressão.

O bálsamo está agora com desconto de Black Friday, por 16,51€, abaixo do preço mediano de 20,28€, o que representa uma redução de 19%. Uma oportunidade para experimentar este sérum multifunções, sobretudo se a pele precisa de um reforço de hidratação ou se andava curiosidade em conhecer um dos produtos de beleza mais falados do momento.

Adquira o bálsamo d’Alba por 16,51€ na Amazon

Trufa branca e dois séruns numa só barra

A marca chama-lhe "duplo sérum" porque o bálsamo junta duas fórmulas: 85% de um sérum hidratante e, no centro, 15% de um sérum iluminador. O primeiro leva extrato de colagénio, ceramidas (gorduras que ajudam a pele a reter a água) e manteiga de karité, que nutre e suaviza. O segundo tem vitamina C pura, glutationa (um antioxidante) e um complexo de flores brancas, para dar luminosidade, segundo a marca. O ingrediente-assinatura é o Trufferol, feito com trufa branca do Piemonte, em Itália, e tocoferol, o nome químico da vitamina E, que é um antioxidante e ajuda a proteger a pele dos radicais livres, as moléculas que aceleram o envelhecimento.

É vegano, com certificação do selo italiano V-Label, testado dermatologicamente e hipoalergénico, ou seja, formulado para reduzir o risco de reações alérgicas. “Realmente fantástico”, escreve uma cliente, que diz que a fórmula hidrata, nutre e esbate as imperfeições. Outra garante que é “ideal antes de maquilhar” e que deixa a pele com “um aspeto luminoso e saudável”. A fragrância é floral e cítrica.

Adquira o bálsamo d’Alba por 16,51€ na Amazon

Como e onde se usa?

Com 10 g e em formato de barra, o bálsamo aplica-se diretamente na pele, sem necessidade de usar os dedos, o que o torna bastante cómodo de utilizar. Pode ser aplicado no rosto, nos lábios e em zonas mais secas do corpo, incluindo o contorno dos olhos, a testa e o pescoço. A marca recomenda passá-lo várias vezes sobre as linhas finas e as rugas, e a textura leve permite utilizá-lo em qualquer estação do ano.

As avaliações destacam sobretudo a hidratação e o efeito de pele mais luminosa e suave. Há quem note as linhas finas menos visíveis no contorno dos olhos, uma melhoria no aspeto das rugas superficiais da testa e alívio da secura no pescoço. Também pode ser aplicado em pequenos toques para dar luminosidade ou em maior quantidade para reforçar a hidratação, sendo uma escolha apreciada antes da maquilhagem, pelo acabamento natural que deixa na pele. Com um formato compacto, é fácil de levar na mala ou no bolso e ter à mão sempre que a pele precisar de um extra de hidratação.

Adquire aqui o bálsamo d'Alba por 16,51€ na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.