Atenção ao usar dados móveis quando vai de férias. É isto que deve fazer

Esta é a cidade com maior taxa de criminalidade do país. E está cheia de turistas

Portugal tem uma das internet móveis mais caras da União Europeia e, com a chegada das férias, este custo pode pesar ainda mais no orçamento. Dados da ANACOM revelam que os preços em Portugal estão entre 40% e 72% acima da média europeia e continuam a aumentar, só em maio de 2025 registou-se um crescimento de 0,4% face ao mês anterior.

Os portugueses passam, em média, 7 horas e 30 minutos por dia ligados à internet, segundo o relatório Digital 2025 Portugal, sendo que a maior parte desse tempo é através do telemóvel. Durante as férias, com o uso do GPS, as partilhas nas redes sociais e as séries em streaming, o consumo de dados dispara.

Para ajudar a controlar o consumo e garantir uma ligação mais segura, a Selectra, empresa especializada em tarifas de luz, gás e telecomunicações, recomenda cinco dicas:

Ativar o hotspot do telemóvel para partilhar dados com outros dispositivos , sem custos adicionais, desde que respeitados os limites do tarifário.

, sem custos adicionais, desde que respeitados os limites do tarifário. Utilizar um router portátil ou pen USB 4G, opções seguras, especialmente para quem viaja frequentemente.

opções seguras, especialmente para quem viaja frequentemente. Optar por planos temporários ou cartões SIM locais para evitar custos inesperados de roaming fora da zona habitual.

para evitar custos inesperados de roaming fora da zona habitual. Evitar redes Wi-Fi públicas para operações sensíveis , uma vez que são mais vulneráveis a ataques e roubo de dados.

, uma vez que são mais vulneráveis a ataques e roubo de dados. Adotar hábitos que reduzam o consumo, como usar Wi-Fi sempre que possível, instalar versões “lite” das aplicações, ativar o modo poupança de dados e evitar streaming em alta definição.

Para contextualizar, uma hora de Netflix em HD pode consumir cerca de 3GB, 10 minutos no Instagram gastam aproximadamente 100MB e ouvir Spotify pode chegar aos 700MB. Siga estas dicas e poupe na fatura ao final do mês.