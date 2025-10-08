A loja em Portugal que é uma 'loucura' para quem quer vestir-se como uma Cayetana. E envia por CTT

Uma das lojas low cost mais amadas do momento volta a surpreender com produtos lindos para a casa

A loja onde tudo está (mesmo) mais barato: até 70% de desconto em centenas de produtos

O estilo cayetana é uma tendência de moda espanhola, inspirada na estética das elites tradicionais, que atravessou a fronteira e conquistou adolescentes e jovens adultas em Portugal, ganhando destaque em séries como Élite, onde a personagem Cayetana, interpretada por Georgina Amorós, se tornou um ícone de estilo.

Hoje, o estilo cayetana influencia a moda entre jovens. Plataformas como Pinterest e Instagram estão repletas de inspirações que capturam a essência desta estética.

E é no coração de Lisboa, na loja Dai, em Campo de Ourique, que se encontram as peças certas para quem gosta deste estilo e não quer gastar rios de dinheiro em marcas como a Brownie ou a Noon. Cada visita é uma viagem pelo estilo ibérico, com coleções que conquistam todas as amantes do look cayetana. Da seleção de vestidos e blusas a tops, carteiras, bijutaria, sacos e até pijamas, cada peça reflete a sofisticação discreta que caracteriza este universo.

E para quem não consegue esperar ou vem de longe, a Dai leva a experiência nossa porta: sim, as encomendas chegam por CTT, tornando o estilo acessível a qualquer canto de Portugal.

Percorra a galeria e descubra alguns dos produtos que podemos encontrar na Dai.