A loja em Portugal que é uma 'loucura' para quem quer vestir-se como uma Cayetana. E envia por CTT

Como vestir-se com o estilo Cayetana sem gastar rios de dinheiro na Brownie ou na Noon? Esta é a resposta
IOL
Hoje às 15:29
O estilo cayetana é uma tendência de moda espanhola, inspirada na estética das elites tradicionais, que atravessou a fronteira e conquistou adolescentes e jovens adultas em Portugal, ganhando destaque em séries como Élite, onde a personagem Cayetana, interpretada por Georgina Amorós, se tornou um ícone de estilo.

Hoje, o estilo cayetana influencia a moda entre jovens. Plataformas como Pinterest e Instagram estão repletas de inspirações que capturam a essência desta estética.

E é no coração de Lisboa, na loja Dai, em Campo de Ourique, que se encontram as peças certas para quem gosta deste estilo e não quer gastar rios de dinheiro em marcas como a Brownie ou a Noon. Cada visita é uma viagem pelo estilo ibérico, com coleções que conquistam todas as amantes do look cayetana. Da seleção de vestidos e blusas a tops, carteiras, bijutaria, sacos e até pijamas, cada peça reflete a sofisticação discreta que caracteriza este universo.

E para quem não consegue esperar ou vem de longe, a Dai leva a experiência nossa porta: sim, as encomendas chegam por CTT, tornando o estilo acessível a qualquer canto de Portugal.

Percorra a galeria e descubra alguns dos produtos que podemos encontrar na Dai.

