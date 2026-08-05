Dalila Carmo foge às multidões e encontra refúgio nas "Maldivas portuguesas" que muitos desconhecem

Dalila Carmo está a aproveitar o verão em Portugal e rumou ao sul do País para desfrutar de uns dias de descanso num verdadeiro refúgio. A atriz escolheu a zona da Ria Formosa, no Algarve, para passar férias e encantou os fãs com fotografias únicas daquele paraíso.

"Ria ou mar aberto? Para mim, ria. Mais cor. Mais suavidade. Mais transparência. Mais texturas. Mais contraste. Mais silêncio. Com sorte, mais quente", escreveu na legenda de uma partilha que fez no Instagram, onde se mostra sorridente, naquela zona paradisíaca que se estende pela costa algarvia.

As águas são quentes, as paisagens idílicas e fazem lembrar as Maldivas, em versão portuguesa. As fotos partilhadas por Dalila Carmo arrancaram vários elogios. "Ria Formosa, tudo é lindo aí", "Sempre a condizer com a paisagem. A beleza é mesmo assim é natural. Parabéns", "Tanta beleza natural", "Tanta beleza natural", "A praia cansa, o rio descansa", são alguns dos comentários que se podem ler.

A Ria Formosa tem uma extensão de cerca de 60 quilómetros ao longo da costa do Algarve, entre a Praia do Ancão e praia de Manta Rota. O Parque Natural da Ria Formosa abrange uma área total de cerca de 18.400 hectares.