Mulher de Ricardo Quaresma apanha todos de surpresa ao mostrar-se na sala de partos (Foto)

Daphny Quaresma assinalou o 11.º aniversário da filha, Kauana, com uma partilha emotiva nas redes sociais. Entre as imagens escolhidas para celebrar a data, destaca-se uma fotografia da sala de partos, captada no dia do nascimento da menina, que permite recordar um dos momentos mais marcantes da vida da família.

A fotografia mostra o instante em que a recém-nascida é segurada por um profissional de saúde, enquanto a mãe permanece deitada na cama da maternidade. Um registo íntimo, que contrasta com as imagens atuais de Kauana e recorda o dia em que a filha de Ricardo Quaresma chegou ao mundo.

Foi através da conta de Instagram Família Quaresma que Daphny partilhou a imagem, acompanhada por outras fotografias da infância da menina. A publicação assinala uma data especial para a família e recupera memórias de uma fase que, ao longo dos anos, ficou para trás.

Na legenda, a mãe não esconde o orgulho e a emoção por ver a filha completar mais um ano de vida.

«11 anos de meu amor💖 … que orgulho em ser tua mãe 🌸, que Deus 🙏🏼 te abençoe e ilumine grandiosamente, que todos os teus sonhos se realizem minha princesa. Amo-te meu amor», escreveu, identificando ainda a filha na publicação.

Uma fotografia que faz recuar 11 anos

O registo da sala de partos é o destaque da partilha. Mais do que assinalar o aniversário, a imagem recorda o início de uma história familiar e o primeiro encontro com a menina que hoje celebra 11 anos.

A fotografia ganha particular significado por mostrar um momento diferente daqueles que habitualmente marcam as publicações familiares: em vez de uma festa de aniversário ou de um retrato atual, Daphny escolheu recordar o nascimento da filha.

A partilha inclui ainda outras imagens da infância de Kauana, compondo uma pequena viagem pelas memórias dos primeiros anos de vida da menina.

Veja as fotos em questão na galeria que preparámos para si:

Os fãs não ficaram indiferentes

A publicação recebeu mensagens de carinho e felicitações por parte dos seguidores, que aproveitaram a ocasião para desejar um feliz aniversário a Kauana e deixar palavras de afeto à família.

Entre os comentários, multiplicaram-se os votos de felicidade e as mensagens dirigidas à menina. A partilha voltou, assim, a colocar em evidência o lado familiar de Ricardo Quaresma, que, ao longo dos anos, também tem recorrido às redes sociais para assinalar datas importantes dos filhos.

A família de Ricardo Quaresma

Ricardo Quaresma, antigo internacional português, tem três filhos: Ariana, fruto de uma relação anterior, e Ricardo e Kauana, da relação com Daphny. O nascimento de Kauana foi anunciado publicamente pelo futebolista a 27 de outubro de 2015, quando revelou que tinha sido pai de uma menina.

Ao longo dos anos, o casal tem partilhado vários momentos da vida familiar, desde aniversários a férias e ocasiões especiais com os filhos. A publicação de Daphny volta agora a destacar essa dimensão pessoal, através de uma fotografia que recupera um dos dias mais importantes da história da família.

Neste 11.º aniversário de Kauana, é precisamente essa imagem da sala de partos que se destaca: um registo do passado que ganha novo significado à medida que a menina cresce.