David Beckham está envolvido numa batalha judicial por causa dos perfumes que levam o seu nome. O antigo futebolista inglês avançou com um processo contra a gigante dos cosméticos Coty, depois de alegadamente ter descoberto que algumas das suas fragrâncias estavam à venda em lojas de descontos e até numa secção de promoções de uma gasolineira. Em causa está uma indemnização de, pelo menos, 41 milhões de dólares (cerca de 37 milhões de euros).

A imagem de sofisticação que David Beckham construiu ao longo dos anos parece estar no centro desta polémica. A DB Ventures, empresa que gere os interesses comerciais do antigo internacional inglês, apresentou uma ação judicial no Supremo Tribunal de Nova Iorque contra a Coty, responsável pelo fabrico e distribuição de várias fragrâncias e produtos de higiene pessoal associados ao nome do antigo jogador.

Segundo os documentos judiciais, citados pela agência Associated Press, a empresa considera que a distribuição dos produtos em determinados estabelecimentos prejudicou a imagem da marca Beckham, que pretende manter uma associação ao conceito de luxo acessível.

O caso ganhou particular dimensão depois de terem sido identificados produtos da marca numa secção de promoções de um posto de abastecimento de combustível e na cadeia britânica de lojas de baixo custo Poundland.

«Imaginem, então, o choque e a consternação ao descobrir que os produtos de David Beckham estavam a ser vendidos num posto de abastecimento de combustível», pode ler-se nos documentos apresentados pela DB Ventures.

Os representantes legais da empresa consideram que esta distribuição associou a marca a artigos baratos e a produtos de saldo, prejudicando o posicionamento comercial que tem vindo a ser construído ao longo dos anos.

Beckham exige 41 milhões de dólares à gigante dos cosméticos

A ação judicial pretende uma indemnização de, pelo menos, 41 milhões de dólares, por alegada violação do contrato de licenciamento estabelecido entre as duas empresas.

Mas as acusações não ficam por aqui. De acordo com os documentos judiciais, a DB Ventures alega que a Coty terá distribuído pelo menos 24 milhões de dólares em produtos através de canais comerciais que não estavam autorizados.

A empresa acusa ainda a distribuidora de ter subdeclarado vendas líquidas em 123 milhões de dólares, situação que, segundo a sua versão, terá provocado perdas de seis milhões de dólares em royalties.

Entre os produtos abrangidos pela parceria estão as linhas Classic e Instinct, assim como as fragrâncias Intimately e Exquisite Leather.

Coty rejeita acusações e quer arquivar o processo

A Coty não concorda com a versão apresentada pela empresa de David Beckham e já pediu ao tribunal que arquive o processo, que deu entrada em abril.

A gigante dos cosméticos argumenta que os tribunais de Nova Iorque não têm jurisdição para apreciar o caso. A empresa defende ainda que a DB Ventures estará a utilizar a ação judicial para antecipar o fim do contrato de licenciamento e transferir os direitos comerciais da marca para outra companhia, a Interparfums.

A Coty também contestou a alegada distribuição dos perfumes na Poundland. Segundo o jornal britânico The Guardian, a empresa negou ter vendido as fragrâncias à cadeia de retalho.

Em declarações à Associated Press, a Coty afirmou contestar veementemente as acusações e confirmou ter pedido o arquivamento da ação judicial.

Por enquanto, o caso continua em disputa e não existe uma decisão judicial conhecida que determine responsabilidades.

Uma nova parceria para os perfumes de David Beckham

A polémica surge numa altura em que se prepara uma mudança importante no negócio das fragrâncias associadas ao nome do antigo futebolista.

Em janeiro deste ano, a Interparfums anunciou ter celebrado um acordo exclusivo de licenciamento mundial com a marca David Beckham, com duração de 20 anos.

A empresa ficará responsável pela criação, desenvolvimento, produção e distribuição dos perfumes, estando prevista a entrada em vigor do acordo para 1 de abril de 2028, ou mais cedo caso termine o contrato atualmente em vigor.

A nova parceria representa uma aposta de longo prazo na expansão internacional da marca e na criação de novas fragrâncias.

De estrela do futebol a empresário milionário

David Beckham construiu uma carreira de sucesso dentro e fora dos relvados. Passou por clubes como Manchester United, Real Madrid e LA Galaxy, foi capitão da seleção inglesa e tornou-se uma das figuras mais reconhecidas do futebol mundial.

Depois de terminar a carreira profissional, em 2013, reforçou a sua presença no mundo empresarial, através de contratos publicitários, parcerias comerciais e investimentos. É também coproprietário do Inter Miami, clube que milita na Major League Soccer, nos Estados Unidos.

A sua imagem tornou-se igualmente uma referência no universo da moda e da publicidade, tendo protagonizado campanhas para várias marcas internacionais.

Casado com Victoria Beckham, antiga integrante das Spice Girls e atualmente empresária e estilista, David Beckham foi distinguido com o título de cavaleiro pelo rei Carlos III, passando a ser conhecido como Sir David Beckham. A fortuna conjunta do casal foi estimada em quase 1,2 mil milhões de libras pela lista de pessoas mais ricas do The Sunday Times.

Agora, é a gestão da imagem comercial de uma das marcas pessoais mais conhecidas do mundo que está no centro de uma batalha judicial milionária.