Carolina Carvalho saiu de casa? Novo detalhe sobre a relação com David Carreira vem a público e adensa os rumores da rutura

Os rumores de separação entre David Carreira e Carolina Carvalho ganharam um novo capítulo. Depois de a luxuosa moradia onde viviam ter sido colocada à venda por 5,5 milhões de euros, surgem agora informações de que a atriz já terá deixado a casa que partilhava com o cantor e o filho de ambos, Lucas. Mas há outro pormenor que pode mudar a forma como se olha para esta história: a possibilidade de uma reconciliação ainda não estar fora de questão.

A alegada crise na relação de David Carreira e Carolina Carvalho continua a dar que falar. E, desta vez, não são apenas as ausências nas redes sociais ou as respostas cautelosas do cantor que alimentam a especulação. Segundo informações avançadas pela revista TV Guia, Carolina Carvalho já terá saído da moradia onde vivia com David Carreira e o filho.

Uma fonte identificada pela publicação como vizinha do casal terá mesmo revelado que a atriz foi viver para casa da mãe. «Ela foi viver para casa da mãe. Até o David tem estado longe daqui. Cada um faz vidas em separado. Mas não é há muito tempo», terá contado.

A informação representa um novo desenvolvimento numa história que, nas últimas semanas, tem sido acompanhada de perto pela imprensa. Ainda assim, importa sublinhar que nenhum dos dois artistas confirmou publicamente o fim da relação.

A casa de 5,5 milhões de euros tornou-se um dos sinais de alerta

Antes desta alegada mudança de Carolina Carvalho, já havia outro elemento a despertar a atenção: a moradia de luxo situada na Herdade da Aroeira, em Almada, onde o casal vivia com o pequeno Lucas, terá sido colocada à venda por 5,5 milhões de euros.

De acordo com a informação divulgada pela imprensa, a propriedade é uma moradia T5, com 421,42 metros quadrados de construção, implantada num terreno de 1620 metros quadrados. Conta com piscina, jardim, garagem e vista para o lago.

O detalhe que torna esta venda particularmente relevante é o facto de o casal se ter mudado para aquela casa em dezembro de 2024. Na altura, Carolina Carvalho tinha revelado que a moradia tinha sido pensada ao pormenor para os dois.

A venda da propriedade, conjugada agora com a alegada saída da atriz, acabou por reforçar as suspeitas de que David e Carolina poderão estar a viver uma nova fase das suas vidas.

David Carreira voltou a ser confrontado, mas prefere manter o silêncio

Entretanto, David Carreira já foi questionado em mais do que uma ocasião sobre os rumores que envolvem a sua vida amorosa.

Na gala dos Esquire Awards, realizada em Lisboa, o cantor conversou com Hugo Mendes, do programa «Passadeira Vermelha», da SIC Caras. Confrontado com as notícias sobre a alegada crise, explicou que prefere não acompanhar aquilo que é publicado sobre si.

«Às vezes o que sai é muito mais do que é, às vezes é muito exagerado, às vezes nem é verdadeiro», afirmou.

O artista foi também questionado sobre a venda da casa onde vive com Carolina Carvalho. Sem esclarecer o que realmente se passa, deixou uma resposta que não passou despercebida: «Há a vida pública e depois há a vida pessoal em que eu gosto mesmo assim, a Carolina também, a minha família toda, somos muito assim, gostamos de preservar o que é pessoal».

David acabou por não responder diretamente à pergunta, justificando que há aspetos da sua vida que prefere manter longe dos olhares do público.

Ainda há possibilidade de uma reconciliação?

Mas há um pormenor que acrescenta outra dimensão a esta história. No programa «V+ Fama», de 4 de novembro, a possibilidade de David Carreira ainda querer reconquistar Carolina Carvalho foi abordada pelos comentadores. Pedro Capitão referiu que, segundo a informação da TV Guia, existiria vontade de reconciliação por parte do cantor.

«Acredito que há vontade do David em reconciliar e reatar esta relação», afirmou o comentador. A hipótese levantou também a possibilidade de o silêncio do casal estar relacionado com uma fase de reflexão, em vez de representar necessariamente uma rutura definitiva.

Guilherme Castelo Branco considerou que o afastamento poderia corresponder a um período em que ambos precisam de perceber o que querem para o futuro. Uma interpretação que, embora não constitua uma confirmação sobre o estado da relação, mostra que nem todos os sinais estão a ser lidos como um ponto final.

Uma história que ainda não teve confirmação dos protagonistas

David Carreira e Carolina Carvalho assumiram publicamente a relação em 2019 e são pais de Lucas, atualmente com três anos. Ao longo dos últimos anos, o casal partilhou vários momentos da vida familiar, embora também tenha procurado preservar alguma privacidade. Por isso, a diminuição das aparições conjuntas e a ausência de fotografias a dois acabaram por despertar a curiosidade dos seguidores.

Agora, com a notícia de que Carolina poderá ter regressado a casa da mãe, a venda da moradia e as informações sobre uma eventual vontade de reconciliação, os rumores ganharam uma dimensão diferente.