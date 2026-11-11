"Não há reconciliação": Novos detalhes sobre a relação de David Carreira e Carolina Carvalho vêm a público

O que mudou na relação de David Carreira e Carolina Carvalho: «De repente, isso deixou de existir...»

Os rumores de separação de David Carreira e Carolina Carvalho ganharam um novo capítulo. Depois de o anúncio de venda da mansão onde o casal vivia ter desaparecido, Gonçalo Quinaz fez uma revelação no programa Dois às 10, da TVI, e afastou a possibilidade de uma reconciliação.

A relação de David Carreira e Carolina Carvalho continua a dar que falar. Depois de várias semanas de especulação em torno de uma eventual rutura, Gonçalo Quinaz decidiu pronunciar-se sobre o assunto durante a emissão desta quarta-feira, 11 de novembro, do programa Dois às 10.

Na rubrica «Conversas de Café», o comentador foi questionado sobre o alegado fim do relacionamento e mostrou-se convicto de que o casal já terá seguido caminhos separados. “Em relação à separação, acho que é cada vez mais evidente e notório que realmente existe a separação”, começou por afirmar.

Mas foi quando abordou o desaparecimento do anúncio da mansão onde os dois artistas viviam que Gonçalo Quinaz deixou a declaração mais contundente. Ao contrário do que poderia sugerir a retirada do imóvel do mercado imobiliário, o comentador garantiu não ter conhecimento de qualquer reaproximação entre os dois.

“Não vamos agora dizer que a casa saiu de estar à venda porque supostamente vai haver uma reconciliação, porque daquilo que eu sei não há reconciliação nenhuma, a separação é um ponto assente neste momento. Portanto, isto é aquilo que eu sei”, acrescentou.

Mansão de David Carreira e Carolina Carvalho alimenta especulação

O desaparecimento do anúncio da propriedade situada na Herdade da Aroeira tornou-se um dos principais assuntos em torno dos rumores de separação.

A moradia, onde David Carreira e Carolina Carvalho viveram com o filho, Lucas, terá sido colocada à venda por cerca de 5,5 milhões de euros. No entanto, a publicação do anúncio deixou de estar disponível, levantando dúvidas sobre o destino do imóvel.

Uma das hipóteses avançadas foi a de que a propriedade já teria encontrado comprador. Outra possibilidade passa pela opção de retirar o anúncio público e privilegiar uma negociação mais reservada. Até ao momento, não existe confirmação pública de que a casa tenha sido vendida.

A situação também foi comentada por outros rostos da televisão. Maya terá avançado, no programa «Noite das Estrelas», da CMTV, que o imóvel já estaria vendido, enquanto outros comentadores admitiram explicações alternativas para o desaparecimento do anúncio.

David Carreira já foi confrontado com os rumores

Recorde-se que David Carreira já tinha sido questionado sobre a alegada crise na relação numa entrevista à TV Guia, publicada a 28 de outubro.

Na ocasião, o cantor optou por não confirmar nem desmentir uma eventual separação, deixando uma resposta que também contribuiu para alimentar a curiosidade em torno da vida pessoal. “Se fosse algo que fosse verdade... ou mesmo que não fosse... eu não iria dizer agora. Seria uma coisa que se diria a dois”, afirmou.

O artista acrescentou que queria ter calma e pensar bem na forma de lidar com a situação. Na mesma entrevista, falou ainda do novo álbum, «Para Falar de Amor», explicando que as canções acabaram por refletir a sua vida amorosa.

David Carreira e Carolina Carvalho estão juntos desde 2018 e têm um filho em comum, Lucas, nascido em 2022. Apesar dos vários indícios e das declarações dos comentadores, nenhum dos dois confirmou ou desmentiu publicamente o fim da relação.