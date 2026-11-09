O que passa com David Carreira e Carolina Carvalho? Novidade sobre a mansão de 5,5 milhões de euros que puseram à venda está a gerar alvoroço

A casa que David Carreira e Carolina Carvalho terão colocado à venda por 5,5 milhões de euros já não aparece no anúncio que estava disponível no Idealista. O desaparecimento da moradia da Aroeira acontece numa altura em que se multiplicam os rumores de separação do cantor e da atriz e está a levantar uma nova questão: o casal mudou de ideias ou o imóvel já foi vendido?

A novidade foi avançada pela revista Flash, que dá conta de que o anúncio da propriedade foi retirado da plataforma imobiliária depois de as imagens da habitação terem começado a circular na Internet. Para já, não é conhecida a razão que levou à remoção da publicação. A casa pode ter sido vendida, a decisão de avançar com a venda pode ter sido alterada ou os proprietários podem simplesmente ter optado por retirar as fotografias e os detalhes do imóvel por questões de privacidade.

O que se sabe é que a moradia, situada na zona da Aroeira, tinha sido colocada no mercado por cerca de 5,5 milhões de euros. Segundo os dados divulgados pelo Correio da Manhã, trata-se de uma propriedade T5, com 421,42 metros quadrados de área bruta de construção, implantada num terreno de 1.620 metros quadrados. A casa conta ainda com piscina, garagem e vista para o lago, estando inserida num condomínio privado.

A venda da casa surgiu numa altura de rumores de separação

A notícia da colocação do imóvel à venda surgiu numa fase em que a relação de David Carreira e Carolina Carvalho tem sido alvo de especulação. Nas últimas semanas, a ausência de aparições públicas em conjunto e a falta de publicações a dois nas redes sociais contribuíram para alimentar os rumores de uma eventual rutura.

A 3 de novembro, a TV Guia avançou que Carolina Carvalho já teria saído da casa onde vivia com o cantor e o filho de ambos, Lucas. A publicação noticiou ainda que a moradia da Aroeira estava à venda por cerca de 5,5 milhões de euros.

Questionado pela revista sobre os rumores, David Carreira não confirmou nem desmentiu o fim da relação. «Se fosse algo que fosse verdade... ou mesmo que não fosse... eu não iria dizer agora. Seria uma coisa que se diria a dois», afirmou, numa declaração reproduzida pelo Correio da Manhã.

O cantor acrescentou que já se inventaram muitas coisas sobre a sua vida e que, nesta fase, prefere ter calma e pensar na melhor forma de lidar com a situação. As palavras deixaram o assunto em aberto, sem esclarecer o estado atual da relação.

Uma casa que marcou a vida familiar do casal

David Carreira e Carolina Carvalho começaram a namorar em 2018. Inicialmente mais discretos quanto à relação, acabaram por partilhar com os seguidores vários momentos da vida em comum, sobretudo depois do nascimento do primeiro filho, Lucas, em 2022.

Na altura, a atriz falou publicamente sobre a forma como a chegada do bebé tinha reforçado a ligação entre os dois. «Sempre fomos muito companheiros e amigos, e o Lucas veio reforçar tudo isso», contou Carolina Carvalho à revista Lux, em junho de 2023.

A moradia da Aroeira tornou-se, entretanto, parte da vida familiar que o casal foi mostrando nas redes sociais. A divulgação das imagens do imóvel no mercado imobiliário acabou por chamar a atenção precisamente por permitir identificar vários espaços e pormenores da casa.

A retirada do anúncio deixa, assim, mais uma incógnita numa história que continua sem esclarecimento público por parte dos protagonistas. Não há confirmação de que a propriedade tenha sido vendida, de que a decisão de venda tenha sido cancelada ou de que David Carreira e Carolina Carvalho tenham reatado a relação. Para já, o que desapareceu foi o anúncio. O motivo continua por conhecer.

Veja agora, na galeria, as fotografias da casa de 5,5 milhões de euros que o casal tinha à venda