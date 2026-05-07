Decathlon recruta em todo o país. Há mais de 100 oportunidades

Margarida trabalha 14 horas por dia em dois empregos para conseguir chegar ao final do mês

A empresa procura reforçar a equipa nas áreas de vendas, liderança, logística e finanças, apostando em perfis que queiram transformar a paixão pelo desporto numa carreira com perspetivas de crescimento

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A Decathlon reforçou o plano de recrutamento em Portugal com a abertura de mais de 100 vagas, distribuídas por mais de 27 funções. A operação, que representa um dos maiores momentos de contratação da empresa este ano, tem como objetivo reforçar equipas em diferentes áreas de negócio, desde as lojas e centro logístico até ao serviço pós-venda. A retalhista está também a apostar no reforço das equipas de suporte, com particular foco na área financeira, procurando profissionais com diferentes níveis de experiência e disponibilidade.

Entre as funções com maior procura por parte da Decathlon destacam-se as posições de vendedor/a desportista, com uma remuneração anual bruta em regime full-time entre os 15 mil e os 20 mil euros, e de responsável de desporto, uma função com responsabilidade de liderança de equipas, cuja remuneração anual bruta pode variar entre os 25.500 e os 32 mil euros. A empresa está também a recrutar para funções financeiras integradas nas equipas de suporte. As oportunidades estão distribuídas por todo o país, com maior incidência em cidades como Lisboa, Porto, Leiria, Setúbal, Viseu, Funchal, Faro, Albufeira, Portimão e Castelo Branco, entre outras localizações.

Segundo Sérgio Tavares, diretor de Recursos Humanos da Decathlon Portugal, "estamos à procura de desportistas vitais e responsáveis que queiram transformar a sua paixão num grande projeto. Na Decathlon, a nossa missão é tornar o desporto acessível ao maior número de pessoas, e só o conseguimos com equipas que vivam e sintam os nossos valores. Queremos ser o lugar onde cada talento tem a liberdade para decidir, crescer e vencer em equipa".

“Comprometida com o bem-estar das suas equipas, a Decathlon oferece um projeto com forte aposta no desenvolvimento pessoal e profissional, através de planos de formação contínuos, acompanhamento individualizado e possibilidade de progressão de carreira”, explica a empresa em comunicado.

Entre os benefícios disponibilizados pela Decathlon aos seus colaboradores destacam-se até 30 dias de descanso por ano, incluindo os dias legais, dias adicionais por antiguidade, o dia de aniversário e dias extra de descanso, bem como prémios mensais de performance que podem chegar aos 20% do vencimento base. A empresa oferece ainda seguro de saúde e seguro de vida, um apoio anual de 150 euros para incentivar a prática desportiva, o programa de apoio ao colaborador +Bem Estar, acesso a um clube de descontos exclusivo, kit de parentalidade e um desconto de 30% nas marcas da Decathlon. Os colaboradores têm também acesso à partilha de resultados anuais e à possibilidade de se tornarem acionistas da empresa.

Todas as oportunidades de carreira estão disponíveis na plataforma de recrutamento da Decathlon.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders