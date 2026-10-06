Estão juntos há 10 anos e têm uma filha em comum. Mas quase ninguém sabe que estes atores portugueses são um casal

Inês Curado e Hélder Agapito apaixonaram-se há mais de uma década, têm uma filha em comum e chegaram a contracenar na mesma novela. Apesar da exposição profissional, mantêm a vida familiar longe dos holofotes. Agora, Inês Curado assinalou os nove anos da filha com uma declaração de amor.

A relação de ambos nunca foi particularmente exposta na imprensa ou nas redes sociais. Foi, por isso, através de uma publicação dedicada à filha que Inês voltou agora a mostrar um pouco do universo familiar que construiu com Hélder.

“Nove anos. Um ciclo completo. O último aniversário de um dígito”, escreveu a atriz, numa longa declaração publicada nas redes sociais.

“Há nove anos tu nasceste e não me canso de dizer que nasci contigo”

Na mensagem, Inês Curado fala sobretudo da maternidade e daquilo que deseja transmitir à filha. A atriz garante que quer ajudá-la a ser “o mais Tu possível” e promete estar presente sem lhe impor sonhos ou caminhos.

“Não te vou nunca conseguir proteger do mundo mas sei que não te falharei sempre que o mundo te magoar”, escreveu.

A declaração termina com uma imagem particularmente bonita: “Voa muito, Voa sempre que eu Prometo Ser Ninho”.

É uma das raras ocasiões em que Inês abre de forma tão extensa uma janela para a vida familiar.

Uma história de amor que começou há 10 anos

Inês Curado e Hélder Agapito assumiram publicamente a relação em abril de 2017. Na altura, a atriz confirmou que os dois estavam juntos e explicou que já eram amigos antes de a relação avançar para outro patamar. “Não andamos escondidos nem temos vergonha mas não somos de andar a demonstrar o que sentimos um pelo outro”, contou então.

A relação tornou-se pública numa altura em que ambos estavam ligados à ficção nacional e tinham também trabalhado juntos numa produção nacional.

Pouco depois, o casal surpreendeu com outra novidade: estavam à espera do primeiro filho em comum. O anúncio da gravidez foi feito pela própria Inês nas redes sociais, numa imagem em que surgia ao lado de Hélder com a barriga já saliente. “Then comes baby”, escreveu a atriz, numa espécie de cartaz de cinema que anunciava o novo capítulo da vida dos dois.

A filha que mudou tudo

Em outubro de 2017 nasceu a filha do casal, Mel. Anos mais tarde, os dois explicaram que a escolha do nome teve uma história curiosa.

Queriam chamar-lhe simplesmente Mel, mas, no momento do registo, foram informados de que o nome não era permitido para uma menina, por ser considerado masculino. A bebé ficou inicialmente com outro primeiro nome e Mel como segundo.

Inês contou que, durante os primeiros meses da filha, consultava regularmente a lista oficial de nomes na esperança de encontrar a alteração que permitisse finalmente concretizar o desejo dos dois.

A mudança aconteceu quando Mel tinha oito meses. O casal voltou então ao registo e alterou oficialmente o nome da filha para Mel.

Hélder Agapito tem uma fotografia da filha tatuada no braço

A relação de Hélder com a filha também já foi descrita pelo próprio de forma particularmente emotiva. Em 2024, durante uma conversa com Júlia Pinheiro, o ator mostrou uma fotografia sua com Mel quando esta ainda era bebé e revelou que aquela imagem está tatuada no seu braço.

Tratava-se da primeira fotografia que tinha tirado com a filha. “É tão importante que eu tatuei esta fotografia”, explicou Hélder, acrescentando que a filha era “o grande sonho” da sua vida.

Também numa entrevista ao “Alta Definição”, o ator falou sobre a transformação provocada pela paternidade e sobre os desafios de ser companheiro e pai. Hélder abordou, entre outros temas, a fase particularmente exigente que pode surgir depois do nascimento de um filho, quando toda a atenção da mãe está naturalmente concentrada no bebé.

Companheiros de vida e também de profissão

A vida profissional dos dois acabou por se cruzar várias vezes. Hélder Agapito tornou-se conhecido do grande público através de trabalhos em produções como Aqui Não Há Quem Viva, Rebelde Way, Morangos com Açúcar, Amor Maior e Festa é Festa, entre muitas outras.

Inês Curado tem também um percurso marcado pela televisão e pelo teatro, tendo integrado diferentes novelas e séries nacionais, incluindo Morangos Com Açúcar, Destinos Cruzados, Senhora do Mar e Espelho d'Água.

Uma década depois, continuam longe dos grandes holofotes

Quando assumiram o namoro, Inês dizia que os dois não tinham qualquer problema em mostrar que estavam juntos, mas que não eram de expor constantemente os sentimentos.

Uma década depois, essa parece continuar a ser a regra. Em vez de uma relação construída à volta de aparições públicas enquanto casal, Inês e Hélder foram mostrando pontualmente alguns momentos da vida familiar. A filha ocupa naturalmente um lugar central nessa história, mas os pais parecem ter escolhido manter grande parte da infância de Mel protegida da exposição.

Agora, aos nove anos da menina, Inês voltou a abrir uma pequena fresta dessa vida privada.