Tudo começou com uma saída à noite no Algarve. 12 anos depois, são um dos casais mais adorados do País e agora mostram foto única do início da relação

Há fotografias que conseguem contar uma história inteira. Mel Jordão assinalou o aniversário de Diogo Piçarra, esta segunda-feira, 19 de outubro, com uma imagem de há 12 anos, acompanhada por uma declaração de amor que recorda o percurso vivido ao lado do cantor.

Na publicação, a maquilhadora e influenciadora digital olha para o início da história dos dois e para tudo aquilo que mudou desde então. Mais do que recordar o rapaz por quem se apaixonou, Mel destaca o homem em que Diogo se tornou e o pai que é para a filha de ambos, Penélope.

«Há 12 anos, nesta fotografia, já eras o meu amor. Mas eu ainda não fazia ideia de todas as formas diferentes em que me ia apaixonar por ti ao longo da vida», escreveu.

Uma mensagem que percorre diferentes etapas da relação e que ganha um significado especial num dia dedicado ao músico. Mel faz questão de sublinhar não apenas o amor que sentia no início, mas também aquele que foi crescendo com o tempo e com as experiências partilhadas.

«Pelo pai maravilhoso que és»: Mel Jordão destaca a família

Na mesma mensagem, Mel Jordão dedica palavras particularmente ternas à faceta de Diogo Piçarra enquanto pai, uma dimensão importante da vida que construíram em conjunto.

«Pelo rapaz que conheci, pelo homem em que te tornaste, pelo pai maravilhoso que és e por todas as versões tuas que ainda vou conhecer», acrescentou.

O casal tem uma filha em comum, Penélope, nascida a 3 de março de 2020. Conhecida carinhosamente como Pepi, a menina tem surgido em vários momentos familiares partilhados pelos pais nas redes sociais.

Em junho de 2025, por exemplo, Diogo Piçarra foi surpreendido pela presença de Mel e da filha nos estúdios do programa The Voice Kids. Na ocasião, o cantor mostrou-se emocionado com a visita da família e falou da importância de ser pai e da responsabilidade que sente nessa função.

A vida familiar é, assim, uma das dimensões que o casal tem mostrado publicamente ao longo dos anos, sem deixar de manter a sua atividade profissional no centro das respetivas vidas.

Da história de amor que começou no Algarve ao casamento

A história de Mel Jordão e Diogo Piçarra começou no Algarve, região onde ambos cresceram. O cantor já conhecia as irmãs de Mel e os dois partilhavam círculos de conhecidos antes de a relação ganhar uma dimensão romântica.

Em entrevistas, Diogo recordou que foi numa saída à noite, em Faro, que a aproximação entre ambos aconteceu. A partir daí, a relação foi crescendo, acompanhando também a evolução da carreira musical do artista.

Diogo Piçarra tornou-se conhecido do grande público em 2012, quando venceu a quinta edição do programa Ídolos, da SIC. Desde então, consolidou o percurso como cantor e compositor, enquanto Mel desenvolveu a sua atividade na maquilhagem e nas redes sociais.

Em junho de 2022, o músico pediu Mel em casamento durante uma viagem a Paris. O pedido foi assinalado publicamente pela maquilhadora, que então celebrou oito anos de relação e manifestou a vontade de partilhar o resto da vida com o cantor.

A 1 de agosto de 2023, os dois oficializaram o casamento civil, escolhendo a data do nono aniversário de namoro. A celebração com familiares e amigos realizou-se a 3 de setembro desse ano, no Algarve, numa cerimónia marcada por vários momentos especiais e pela presença da filha.

«Adoro a vida que temos»: uma declaração sobre o presente e o futuro

A publicação de aniversário termina com uma declaração que vai além da recordação da fotografia antiga.

«Adoro a vida que temos, mas adoro ainda mais saber que é contigo que a partilho», escreveu Mel Jordão, antes de desejar ao marido que a vida lhe trouxesse tanto de bom como aquilo que ele lhe dá.

«Feliz aniversário, meu amor. Que a vida te dê tanto de bom como aquilo que tu trazes à minha. ❤️ te amamos», concluiu.