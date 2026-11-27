José Condessa voltou a mostrar o lado mais romântico e não poupou nas palavras para assinalar uma data especial na vida de Luisinha Oliveira. A modelo e influenciadora digital celebrou 27 anos e recebeu uma declaração de amor do ator, que encontrou na jovem aquela que carinhosamente trata por «Lua».

Numa publicação partilhada nas redes sociais, o protagonista de «Rabo de Peixe» recorreu a uma metáfora inspirada no satélite natural da Terra para descrever a importância da namorada na sua vida. Uma mensagem extensa, repleta de referências poéticas, que deixa bem evidente o momento feliz que o casal atravessa.

«Uma Lua diferente nasceu há 27 anos. Uma Lua doce e brilhante, que alumia e também aquece. Esta não influencia marés, mas cuida de quem com ela partilha a vida», começou por escrever José Condessa.

O ator continuou a declaração, distinguindo a sua «Lua» daquela que conhecemos no céu: «Esta não se afasta de nós 3,8 cm todos os anos, pelo contrário abraça forte e apertado. Não é culpada pelo cabelo crescer devagar, nem protagonista de lendas chinesas, ou por ela estar cheia que aparecem lunáticos. Mas é responsável de noites mais bonitas e sonhos maiores. É responsável por acalmar o mundo e também boa conselheira».

A declaração não ficou por aqui. José Condessa fez ainda uma referência à flor Ipomoea alba, conhecida por abrir as suas pétalas ao anoitecer, estabelecendo um paralelismo com a mulher que conquistou o seu coração.

«Esta Lua de que vos falo também tem muitas flores belas e raras, também elas perfumadas e capazes de tornar mais felizes todos os que a veem florir ao mundo», acrescentou, terminando a mensagem com um coração.

Uma declaração particularmente romântica que surge numa altura em que o relacionamento parece atravessar uma fase muito feliz. Mas esta não é a primeira vez que o ator faz questão de mostrar publicamente o orgulho e o carinho que sente pela companheira.

De um romance de cinco anos a uma nova oportunidade para o amor

Antes de encontrar a felicidade ao lado de Luisinha Oliveira, José Condessa viveu uma das relações mais acompanhadas do universo das celebridades portuguesas.

O ator manteve um relacionamento com Bárbara Branco durante cerca de cinco anos. Os dois conheceram-se ainda jovens e, além da ligação amorosa, partilharam também vários projetos profissionais, nomeadamente a novela «Bem Me Quer», da TVI, a série «O Crime do Padre Amaro», da RTP, e a peça de teatro «Hamlet».

A cumplicidade entre os dois atores conquistou a atenção dos fãs, que acompanhavam de perto as aparições públicas e as partilhas nas redes sociais. Durante vários anos, José Condessa e Bárbara Branco foram vistos como um dos casais mais queridos da ficção nacional.

Contudo, em julho de 2023, chegou a confirmação de que a história tinha terminado. Foram os próprios a anunciar a separação, através de uma mensagem conjunta, na qual explicaram que tinham decidido seguir caminhos diferentes, ao fim de cinco anos de relação e de uma «enorme amizade».

«O nosso companheirismo de sempre e admiração mútua permanecerão inabaláveis, bem como a certeza de que nos continuaremos a apoiar pessoal e profissionalmente», escreveram na altura.

Os atores pediram ainda respeito pela privacidade e esclareceram que não pretendiam prestar mais declarações sobre o fim do namoro.

A separação gerou bastante curiosidade, sobretudo numa fase em que José Condessa começava a ganhar ainda maior projeção internacional com o sucesso de «Rabo de Peixe», a série da Netflix que o colocou perante uma audiência muito mais alargada.

O próprio chegou a afastar publicamente as especulações de que o crescimento profissional teria estado na origem do fim da relação, sublinhando que ele e Bárbara Branco sempre tinham celebrado as conquistas um do outro.

Quem é a mulher que conquistou José Condessa?

Depois de um período mais reservado no que diz respeito à vida sentimental, o ator voltou a dar uma oportunidade ao amor. A nova paixão chama-se Luisinha Oliveira e é um dos rostos portugueses que tem vindo a construir um percurso no mundo da moda e da criação de conteúdos digitais.

Natural do Porto, Luisinha começou a interessar-se pela moda ainda em criança. Em entrevista à revista ACTIVA, contou que os primeiros desfiles aconteceram quando tinha apenas quatro ou cinco anos, incentivada pela mãe e acompanhada pela irmã mais velha, a atriz Beatriz Barosa.

Com o passar dos anos, transformou essa paixão numa atividade profissional, trabalhando como modelo e influenciadora digital. A jovem investiu também na formação académica e concluiu um mestrado em Fashion and Luxury Management, na Rome Business School, em Itália.

Mais recentemente, deu um novo passo na sua exposição pública com o documentário «Luisinha – Chapter by Chapter», lançado em outubro de 2026, que acompanha diferentes momentos do seu percurso pessoal e profissional.

A nível sentimental, antes de se apaixonar por José Condessa, Luisinha Oliveira manteve uma relação com o piloto britânico de Fórmula 1 Lando Norris, que terminou em 2022.

O início da história de amor aconteceu numa fase inesperada

O romance entre José Condessa e Luisinha Oliveira começou a despertar a curiosidade dos fãs durante o verão de 2024.

Nessa altura, começaram a surgir notícias sobre uma possível aproximação entre os dois, que foram vistos juntos no Algarve, em momentos de grande cumplicidade. Inicialmente, o ator chegou mesmo a desmentir que existisse uma relação amorosa, garantindo que mantinha apenas uma amizade com a modelo.

Mas os rumores acabaram por dar lugar à confirmação.

Em setembro de 2024, José Condessa viajou até Roma para acompanhar um momento muito especial na vida de Luisinha: a cerimónia de graduação, que assinalou a conclusão do mestrado. Foi precisamente nesse dia que a modelo partilhou uma fotografia ao lado do ator, confirmando publicamente o relacionamento.

Mais tarde, o próprio Condessa falou sobre o início desta história e revelou um pormenor curioso: nenhum dos dois estava propriamente à procura de uma relação.

Numa entrevista ao podcast «Cala-te Boca», da Mega Hits, em 2026, o ator explicou que ambos tinham terminado recentemente relacionamentos anteriores e atravessavam uma fase de reconstrução pessoal. Conheceram-se no contexto do programa «Dança com as Estrelas», da TVI, e a aproximação aconteceu de forma natural.

O ator recordou ainda um gesto que considera particularmente importante no início da história: um vídeo que enviou a Luisinha para lhe dar os parabéns e desejar que a vida lhe trouxesse coisas boas.

Viagens, declarações e planos partilhados: o amor está de vento em popa

Desde que assumiram o namoro, José Condessa e Luisinha Oliveira têm vindo a mostrar vários momentos da relação, entre viagens, eventos públicos e declarações nas redes sociais.

Em agosto de 2025, o casal assinalou o primeiro aniversário de namoro, embora estivesse fisicamente separado nessa ocasião. «Uma sequência de apertões e mimos só para matar um pouco as saudades. A distância nunca impediu de celebrar, beijos mil minha Lua», escreveu o ator, voltando a utilizar a alcunha carinhosa que agora recuperou na declaração de aniversário.

Luisinha também assinalou a data, com uma mensagem em que destacou que, mesmo longe, existem momentos que fazem lembrar a proximidade entre os dois.

Já em junho de 2026, o casal embarcou numa viagem especial à Tanzânia, na companhia de quatro sobrinhos do ator. A experiência incluiu um safari no Parque Nacional de Serengeti e permitiu a José Condessa concretizar um sonho antigo: partilhar aquela aventura com os familiares.

«Que bom vivermos isto juntos, minha Lua, mais memórias para colecionar e lembrar com um sorriso pela vida fora», escreveu na altura.

Também as respetivas famílias parecem fazer parte desta relação. Em dezembro de 2025, os dois viajaram até Barcelona acompanhados pelos pais e pela irmã de Luisinha, num fim de semana que mostrou a proximidade entre os seus círculos familiares.

Entre projetos profissionais, viagens e momentos de cumplicidade, José Condessa e Luisinha Oliveira continuam a escrever a sua história. E, pela declaração que o ator acaba de dedicar à namorada, parece não faltar inspiração para continuar a fazê-lo.