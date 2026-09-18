Já pode pedir declarações da Segurança Social pelo WhatsApp. Saiba como funciona

Há cada vez menos motivos para perder tempo com deslocações quando é possível tratar de assuntos da Segurança Social à distância. O serviço de atendimento através do WhatsApp acaba de ganhar uma nova funcionalidade: além de permitir agendar atendimentos presenciais, passa também a possibilitar a obtenção de declarações oficiais diretamente na conversa.

O processo é feito de forma digital e autónoma. Depois da autenticação, o utilizador escolhe o documento que pretende, indica os dados necessários e recebe a declaração no próprio chat.

Que declarações pode pedir pelo WhatsApp?

A nova funcionalidade permite selecionar a declaração pretendida através do menu disponibilizado durante a conversa com a Segurança Social.

Dependendo do documento escolhido, poderá ser necessário indicar informações adicionais, como o período que pretende consultar ou incluir na declaração.

Depois de concluído o processo, o documento é gerado e enviado diretamente para a conversa no WhatsApp, ficando disponível para guardar ou partilhar.

Como pedir uma declaração da Segurança Social pelo WhatsApp?

O processo é feito em quatro passos:

Faça a autenticação

O primeiro passo é iniciar a conversa através do WhatsApp da Segurança Social e realizar a autenticação segura solicitada pelo serviço.

Escolha o documento

Depois de autenticado, será apresentado um menu onde pode selecionar a declaração que pretende obter.

Indique os dados necessários

Consoante a declaração escolhida, poderá ter de personalizar a informação, indicando, por exemplo, os dados ou o período que pretende incluir no documento.

Receba a declaração no chat

Depois de concluído o pedido, a declaração é gerada e enviada diretamente na conversa do WhatsApp.

Pode, a partir daí, guardar o documento ou partilhá-lo.

O que já era possível fazer no WhatsApp da Segurança Social?

Através deste canal já era possível, nomeadamente, agendar atendimentos presenciais. Com esta nova funcionalidade, o serviço passa a permitir também tratar diretamente de pedidos de declarações oficiais, sem que seja necessário sair da conversa.

A Segurança Social apresenta a novidade como uma forma de tornar o acesso aos seus serviços “mais simples e imediato”.

Mais serviços digitais a caminho?

A Segurança Social tem vindo a apostar na disponibilização de informação e serviços através de canais digitais. A entidade recomenda que os cidadãos acompanhem os seus conteúdos e tutoriais nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, onde são divulgadas novidades relacionadas com os serviços digitais.

Em resumo: se precisa de uma declaração da Segurança Social, pode agora tratar do pedido através do WhatsApp, seguindo um processo de quatro etapas: autenticação, escolha do documento, personalização dos dados e receção da declaração no próprio chat.