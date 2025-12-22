Facebook Instagram
Experimentámos e brilhámos na decoração de Natal com o truque do varão de casa de banho

Uma ideia brilhante que prova que não é preciso gastar muito para ter uma casa cheia de espírito natalício
Há 55 min
Económico e versátil, este objeto tão simples pode custar entre 5 e 15 euros e surpreende pela quantidade de utilizações que permite. Claro que é importante ter atenção ao peso: estes varões foram pensados para suportar cortinas leves, pelo que a decoração deve respeitar esse limite.

No vídeo que pode ver abaixo, a influencer digital de dicas domésticas Wendy mostra-nos como criar uma decoração de Natal simples, criativa e absolutamente encantadora usando apenas um varão. Uma ideia brilhante que prova que não é preciso gastar muito para ter uma casa cheia de espírito natalício.

Ora veja:

