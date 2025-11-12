Facebook Instagram
Concorrente da Primark consegue fazer frente até à Zara Home com estas decorações de Natal

A Pepco lançou uma coleção de decoração de mesa de Natal com artigos super giros, todos com preços até 10 euros
Há 3h e 20min
Mesa de consoada: o serviço de Natal do Aldi faz corar a Vista Alegre e a SPAL

Montar uma mesa de Natal bonita e acolhedora não precisa de ser caro. A Pepco lançou uma coleção especial de decoração natalícia com tudo o que é preciso para transformar a consoada num momento ainda mais mágico e o melhor é que nenhum artigo ultrapassa os 10 euros.

Há opções para todos os gostos e estilos: toalhas, copos com detalhes dourados, travessas elegantes, tabuleiros, bases para as travessas, corre-mesas, entre muitos outros que combinam tradição com um toque moderno. Entre o vermelho, o dourado e o prateado, a marca aposta em tons que remetem à época, mas sem exageros, perfeitos para quem prefere uma mesa harmoniosa e cheia de brilho.

Se ainda não tem a decoração para a consoada e não quer gastar muito, a Pepco é a aposta ideal para criar uma mesa natalícia encantadora. Percorra a galeria acima e escolha os seus artigos preferidos.

