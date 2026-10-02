Com menos de 100 euros no Continente transformámos o nosso quarto num espaço de revista

Há quartos que não precisam de uma grande remodelação para parecerem completamente diferentes. Às vezes, basta trocar os têxteis, acrescentar algumas texturas e escolher os detalhes certos. Foi precisamente esse o desafio: dar um ar mais bonito, acolhedor e cuidado ao quarto sem gastar uma fortuna.

E fomos ao Continente à procura de peças simples, fáceis de conjugar e que conseguissem fazer a diferença. O resultado? Quatro compras e 98 euros depois, o quarto ganhou outra vida.

Começámos pela cama, naturalmente, porque é o elemento que mais transforma um quarto. Escolhemos uns lençóis de algodão (Índia Rosa da Kasa), por 26 euros. O padrão floral em tons de rosa tem aquele equilíbrio entre romântico e exótico que torna o quarto mais interessante, sem ser demasiado pesado.

Decidimos substituir as almofadas, o que não se vê na decoração, mas traz um conforto e frescura imediatos. Encontrámos um conjunto de duas almofadas viscoelásticas trituradas, também da marca Kasa, atualmente a 19 euros, porque estão em promoção. São almofadas altas, de firmeza média, pensadas especialmente para quem dorme de lado.

Depois vem a parte que transforma uma cama bonita numa cama com aspeto de revista: as camadas. Escolhemos, por isso, a manta de flanela com franjas verde, por 15 euros. Pode ser dobrada aos pés da cama ou pousada de forma mais descontraída, criando textura e acrescentando uma camada de cor.

O verde funciona particularmente bem com os tons naturais e rosados dos restantes elementos e ajuda a afastar o quarto daquele efeito demasiado “combinadinho”.

E finalmente, o truque que muda o quarto inteiro

Um dos maiores truques para fazer um quarto parecer mais acolhedor é simplesmente tirar o chão da equação. O tapete de pelo branco, de 120 x 180 cm, custa 38 euros e acrescenta imediatamente aquela sensação de conforto que procuramos num quarto.

A conta final? 98 euros.