Há 10 anos, esta loja fez tremer a IKEA em Portugal: para festejar, baixou ainda mais os preços

Imparável: cadeia de preços baixos que é um fenómeno na Europa abre mais uma loja em Portugal

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Há marcas que entram discretamente num mercado e acabam por se tornar parte da paisagem. Foi o que aconteceu com a JYSK, a cadeia dinamarquesa de mobiliário, decoração e artigos para o lar que chegou a Portugal em 2016 e que, uma década depois, já conta com 39 lojas no país.

Para assinalar os 10 anos de presença em Portugal, a JYSK está a celebrar o aniversário com uma campanha que decorre de 3 de setembro a 7 de outubro de 2026. E há uma particularidade que interessa sobretudo a quem anda de olho na casa: vários artigos aparecem agora com reduções bastante expressivas.

E há preços que merecem a nossa atenção

Entre os artigos atualmente destacados encontram-se algumas peças que podem servir tanto para uma pequena mudança na decoração como para resolver aquelas necessidades domésticas que vamos adiando.

Por exemplo, a mesa de jantar MUNKEBY, com 220 centímetros de comprimento, aparece a 115 euros, depois de ter estado nos 279 euros. É uma daquelas peças capazes de mudar completamente a presença de uma sala de jantar sem recorrer a uma decoração excessivamente elaborada.

Para quem prefere intervenções mais pequenas, há também acessórios e têxteis com reduções consideráveis.

A colcha DUNHAMMER, de 220 por 240 centímetros, está a 21,50 euros, enquanto o tapete SANDFIOL, de 160 por 230 centímetros, surge a 65 euros. São duas peças que, por si só, conseguem alterar a sensação de uma divisão — sobretudo quando chega aquela altura do ano em que apetece tornar a casa mais acolhedora.

No mesmo universo estão as almofadas decorativas GRAVMYRT, a 6,50 euros, e o cesto EIRIK, feito em ervas marinhas, que aparece a 4,50 euros.

São precisamente estes pequenos elementos que muitas vezes fazem a diferença numa casa. Uma manta diferente, um tapete, uma almofada ou um cesto de arrumação podem mudar a aparência de um espaço sem que seja necessário mexer no mobiliário principal.

Do quarto à casa de banho

É no quarto que aparecem algumas das reduções mais expressivas.

O topper KJELLA, de 140 por 190 centímetros, está a 85 euros, face aos 219 euros do preço normal indicado na página do produto. Já o conjunto de capa de edredão acetinado NELL, de 260 por 240 centímetros, está nos 32,50 euros, contra os 99 euros do preço normal apresentado.

Há ainda edredões, almofadas, mantas e outros têxteis para quem prefere começar a transformação por aquilo que é mais fácil trocar.

Na casa de banho, a lógica é semelhante. A toalha de mãos TORSBY aparece a 2,75 euros e o tapete de banho KARLSTAD a 5,50 euros. O roupão LERUM, por sua vez, está nos 7,50 euros.

Não são necessariamente compras que exijam uma grande decisão. São antes aqueles pequenos pormenores que podem contribuir para que uma divisão pareça mais cuidada e confortável.

Também há espaço para o jardim

Embora setembro marque o fim do verão para muitas pessoas, ainda há quem aproveite os últimos dias de calor e as zonas exteriores da casa.

A JYSK tem algumas peças de jardim incluídas nesta vaga de reduções, como a cadeira KOSTERVIG, que aparece a 15 euros, e a mesa dobrável KULESKOG, disponível por 25 euros.

Há ainda acessórios como o cesto de jardim BLOMMOR, a 15 euros, ou a planta artificial RIPA, com 90 centímetros, que está a 8,50 euros.

Uma campanha que atravessa toda a casa

Há, portanto, uma espécie de fio condutor nesta celebração dos 10 anos: em vez de existir apenas uma grande peça em destaque, as reduções distribuem-se por várias áreas da casa.

Entre os produtos que encontramos estão ainda o aparador ALSTED, a 150 euros, a mesa de apoio NYBO, a 8 euros, o espelho OBSTRUP, a 32,50 euros, e o estore enrolável duo FEMRIS, a 18,50 euros.

Os preços e a disponibilidade podem variar consoante o stock e as lojas. A própria JYSK indica, em vários dos artigos, que algumas oportunidades estão limitadas ao stock existente.

Onde estão as lojas JYSK em Portugal?

A JYSK tem já 39 lojas em território nacional, segundo dados divulgados em setembro de 2026. A rede está espalhada por várias regiões do país, incluindo:

Albufeira

Alhos Vedros

Alverca do Ribatejo

Aveiro

Barcelos

Batalha

Braga — Retail Center

Braga — Nova Arcada

Castelo Branco

Coimbra

Coina

Cantanhede

Estoril

Felgueiras

Guarda

Guimarães

Lagos

Leiria

Lisboa — Telheiras

Loures

Maia

Maia — MaiaShopping

Matosinhos

Montijo

Olhão

Ovar

Ponta Delgada

Portimão — Portimão Retail Center

Portimão — Nova Vila Retail Park

Santarém

Seixal

Sintra

Tavira

Torres Novas

Vila Nova de Famalicão

Vila Nova de Gaia — ArrábidaShopping

Vila Nova de Gaia — Gaia Park

Viseu

Vizela

A localização exata e os horários devem ser confirmados no localizador oficial da marca, uma vez que a rede continua em expansão e algumas lojas têm mudado de espaço ou de designação.

Dez anos depois, a história continua

A JYSK chegou a Portugal com um conceito inspirado no design escandinavo e, dez anos depois, transformou-se numa presença relevante no mercado nacional de casa e decoração.

A atual campanha de aniversário, além de assinalar essa década, acaba por ser uma boa desculpa para voltar a olhar para algumas das peças que temos em casa e perguntar: o que é que podia ficar melhor com uma mudança simples?

Às vezes, basta um tapete novo. Outras vezes, uma mesa de apoio, uma colcha ou umas almofadas. E, para quem já estava a pensar fazer pequenas alterações em casa, os preços atualmente apresentados em vários artigos podem tornar essa vontade um pouco mais fácil de concretizar.