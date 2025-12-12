Descobrimos na Hôma as peças que nos fazem lembrar a coleção de Christian Lacroix da Vista Alegre

Serviço de mesa em grés com 5 estrelas e entrega garantida antes do Natal

Esta árvore de Natal de mini mozarellas vai desaparecer num instante da mesa da consoada. Espreite a receita italiana

O Natal aproxima-se e, com ele, chega a época de enfeites, luzes e, claro, da decoração da mesa de consoada. E há algo que não pode faltar: peças que dão estilo e elegância à sua mesa.

Na Hôma, encontramos artigos que lembram a icónica coleção Paseo de Christian Lacroix para a Vista Alegre. Desde pratos bordados e copos em estilo diamante a talheres, marcadores de mesa e taças para aperitivos, cada peça promete tornar a sua mesa de Natal ainda mais especial e tudo a preços acessíveis.

Percorra a galeria acima e descubra algumas das peças que podem transformar a sua consoada numa mesa lindissima,