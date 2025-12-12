Facebook Instagram
Dicas

Descobrimos na Hôma as peças que nos fazem lembrar a coleção de Christian Lacroix da Vista Alegre

Na Hôma encontramos peças que lembram a icónica coleção Paseo de Christian Lacroix da Vista Alegre
IOL
Hoje às 13:09
Esta árvore de Natal de mini mozarellas vai desaparecer num instante da mesa da consoada. Espreite a receita italiana

O Natal aproxima-se e, com ele, chega a época de enfeites, luzes e, claro, da decoração da mesa de consoada. E há algo que não pode faltar: peças que dão estilo e elegância à sua mesa.

Na Hôma, encontramos artigos que lembram a icónica coleção Paseo de Christian Lacroix para a Vista Alegre. Desde pratos bordados e copos em estilo diamante a talheres, marcadores de mesa e taças para aperitivos, cada peça promete tornar a sua mesa de Natal ainda mais especial e tudo a preços acessíveis.

Percorra a galeria acima e descubra algumas das peças que podem transformar a sua consoada numa mesa lindissima,

RELACIONADOS
Esta árvore de Natal de mini mozarellas vai desaparecer num instante da mesa da consoada. Espreite a receita italiana
Esqueça as entradas tradicionais: esta coroa de pizza é a nova estrela do Natal
Pão recheado com queijo brie e compota: a entrada perfeita para a mesa de Natal
Natal sem muitos excessos? Influencer portuguesa partilha as recomendações da sua nutricionista
Estes são os presentes de Natal que deve evitar oferecer e que dão má sorte, segundo o Feng Shui
Tem uma poinsétia em casa? Aprenda a fazer com que a flor de Natal dure o ano inteiro
Mais Vistos
00:00:58
Secret Story
Apanhados em flagrante! Este foi o momento em que Leandro descobriu toda a verdade sobre Marisa e Pedro
tvi
00:02:07
Secret Story
Beijos e mais beijos! Marisa e Pedro não perdem uma oportunidade para namorar
tvi
00:04:49
Secret Story
Confusa? Marisa alerta Pedro mas ele vira o jogo: «É mentira»
tvi
00:02:31
Secret Story
«Eu preciso tanto de ti»: Pedro e Marisa trocam beijinhos e juras de amor
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Menina de 6 anos morre num choque de carrinhos kart durante a festa de aniversário da irmã
Decoração Natal
Descobrimos na Hôma as peças que nos fazem lembrar a coleção de Christian Lacroix da Vista Alegre
Receitas de Natal
Receitas de Natal portuguesas que são muito mais fáceis de fazer do que imagina
Dicas
Todos perguntam como é que o nosso carro, sofá e roupa cheiram tão bem. Resposta está no supermercado e custa 2 euros
Mais Lidas
Dois às 10
Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»
tvi
Leandro
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade
Miguel Sousa Tavares
"Os professores, que adoram fazer greves antes do fim de semana, continuam amanhã para terem quatro dias de fim de semana": Sousa Tavares e a greve geral
cnn
Guerra
"Nem perceberam o que estava a acontecer": cerca de 200 soldados russos cercados por forças ucranianas no interior de Kupiansk
cnn
Greve Geral
Diz o Governo: "A reforma laboral não se aplica ao setor público e aos trabalhadores públicos". É mesmo assim?
cnn
Sharam Diniz
Após várias especulações, famoso cantor assume ser o pai do bebé de atriz da TVI