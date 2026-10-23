Esta loja de móveis e decoração tem preços baixos e uma coleção irresistível. E não é a IKEA

Fonte: Conforama

Tons creme, madeiras claras, materiais naturais e cores retro são algumas das apostas da Conforama para a decoração no outono de 2026. A nova coleção divide-se em dois estilos: conforto natural e inspiração nos anos 70.

Com a chegada do outono, a decoração da casa tende a privilegiar ambientes mais acolhedores, materiais com textura e cores que ajudam a criar uma sensação de conforto. Para a estação de 2026, a Conforama destaca duas tendências que seguem caminhos diferentes, mas partilham o objetivo de tornar os espaços mais pessoais: o estilo «Refúgio Quente» e a «Vibe Anos 70».

A coleção apresentada pela marca reúne propostas para salas de estar, quartos e cozinhas, combinando elementos naturais com referências retro. Entre os destaques estão os tons creme, a madeira clara, a nogueira, as formas orgânicas e apontamentos de cor em verde e granada.

Tons neutros e materiais naturais para uma casa mais acolhedora

A primeira tendência, designada «Refúgio Quente» pela Conforama, aposta numa decoração de inspiração natural, com cores suaves e materiais que acrescentam textura aos espaços.

Os tons creme e as madeiras claras servem de base a elementos como a lã, a juta, a cerâmica e os tecidos de pelo sintético. A combinação procura criar ambientes luminosos e confortáveis, numa interpretação contemporânea do estilo rústico.

Na sala de estar, tapetes macios, almofadas e peças decorativas em cerâmica ou juta podem ajudar a renovar o ambiente sem exigir uma mudança integral do mobiliário. A aposta passa por combinar diferentes texturas e materiais, mantendo uma paleta cromática coerente.

No quarto, mantas de lã, almofadas de pelo sintético e iluminação suave reforçam a sensação de conforto. São também opções que permitem introduzir alterações graduais na decoração, através dos têxteis e dos acessórios, em vez de substituir os móveis existentes.

Anos 70 regressam com madeira de nogueira e formas orgânicas

A segunda proposta da Conforama recupera referências da decoração dos anos 70, adaptando-as a interiores contemporâneos. A «Vibe Anos 70» combina madeira de nogueira, linhas curvas, formas envolventes e uma paleta de cores onde se destacam o verde e o granada.

Na sala, a inspiração retro surge em sofás de formas arredondadas, mesas de centro, aparadores de madeira e cadeiras de inspiração mid-century. Os padrões geométricos em tapetes e almofadas acrescentam contraste, enquanto os candeeiros esculturais e os acabamentos lacados ajudam a atualizar o conjunto.

A tendência também pode ser aplicada de forma mais discreta. Em vez de transformar toda a divisão, é possível introduzir pequenos apontamentos de cor, uma mesa auxiliar de linhas curvas ou acessórios com padrões geométricos.

No quarto, a madeira de nogueira, as mesinhas de cabeceira e as cómodas com formas arredondadas são algumas das opções propostas. A ideia é incorporar referências retro sem tornar o espaço visualmente demasiado carregado.

Como acompanhar as tendências sem renovar toda a casa

As duas propostas apresentadas pela Conforama permitem abordagens diferentes à decoração de outono. Quem prefere ambientes mais discretos pode apostar nos tons neutros, na madeira clara e nos têxteis. Já quem procura uma decoração com maior contraste pode introduzir elementos inspirados nos anos 70, através de cores mais intensas, padrões geométricos e mobiliário de formas orgânicas.

Também é possível combinar as duas tendências. Uma base de tons creme e materiais naturais pode, por exemplo, receber apontamentos em verde ou granada, peças em nogueira ou acessórios de inspiração retro.

A escolha dos elementos e a sua distribuição dependem, naturalmente, das dimensões da divisão, da iluminação e do mobiliário já existente. A introdução gradual de têxteis, iluminação e acessórios pode ser uma forma de atualizar a casa sem substituir todas as peças.

Onde encontrar a nova coleção de outono da Conforama

Segundo a empresa, os produtos e as propostas de decoração da coleção de outono de 2026 estão disponíveis nas lojas físicas da Conforama e no respetivo site.

A marca opera em Portugal e Espanha através de uma rede de estabelecimentos e canais de venda online. Os preços e as condições comerciais devem ser confirmados diretamente junto da empresa, uma vez que podem variar consoante a loja e as promoções em vigor.