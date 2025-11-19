Facebook Instagram
Com mobília a estes preços é possível renovar o quarto por cerca de 100 euros na rival do IKEA

A Black Week chegou com descontos que chegam aos 60% em móveis e decoração, perfeitos para transformações completas.
Hoje às 15:17
Aqui há festa e cores latinas: no prato e no ambiente. Fomos ao restaurante mais animado de Lisboa

Chegou a altura do ano em que dar uma nova cara ao quarto deixa de ser apenas um sonho guardado no Pinterest. A JYSK lançou a sua campanha de Black Week com descontos que fazem piscar os olhos - e a carteira agradecer. Desde candeeiros minimalistas por 7,50€ até mesas de cabeceira escandinavas a 23,50€, passando por mantas quentinhas a 9€ e conjuntos de cama a 20€, é perfeitamente possível criar aquele refúgio acolhedor que vemos nas revistas de decoração por volta de 100 euros. Sim, leu bem: cem euros para transformar completamente o seu espaço mais pessoal.

Os descontos chegam aos 60% e abrangem todos os gostos e divisões da casa - de móveis de sala a colchões, artigos têxteis e pequenos detalhes decorativos que fazem toda a diferença. Percorra a galeria acima que preparámos para si e inspire-se com algumas das peças que podem revolucionar o seu quarto sem revolucionar o saldo bancário. E se encontrar algo que o apaixone? O serviço Click & Collect garante que pode ter as suas compras prontas para levantar em apenas 30 minutos numa das dezenas de lojas espalhadas pelo país. Renovar a casa nunca foi tão simples - nem tão em conta.

