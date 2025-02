Fomos à grande rival do IKEA. E agora temos um quarto novo (gastámos menos de 100€)

Remodelar um espaço sem gastar uma fortuna pode parecer um desafio, mas a verdade é que é possível dar uma nova vida ao quarto sem comprometer o orçamento. Com menos de 100 euros, fomos à JYSK, uma das maiores rivais do IKEA, e transformámos completamente o ambiente do nosso quarto.

Nesta loja encontrámos tudo o que precisávamos para renovar o quarto. Entre almofadas, velas, tapetes e pequenos elementos decorativos, a nossa escolha recaiu sobre peças que vão deixar o quarto mais cómodo.

A remodelação do quarto não implicou mudanças estruturais, mas sim decoração que fazem toda a diferença. Uma nova manta sobre a cama, almofadas decorativas e um tapete aconchegante mudaram de imediato a perceção do espaço. Para iluminar o ambiente, escolhemos um candeeiro de teto em madeira, que adiciona um toque moderno e acolhedor. E, claro, não podiam faltar velas aromáticas e jarros elegantes para complementar a decoração.

O resultado? Um quarto renovado, com um ar mais sofisticado e acolhedor, sem ultrapassar os 100 euros. Para ver todos os detalhes da transformação e os produtos que escolhemos, basta espreitar a galeria acima.