Rival da IKEA é um sucesso em Portugal. Veja as coisas giras que podemos lá comprar

Fundada em 1979 na Dinamarca, trouxe consigo as raízes escandinavas para criar uma experiência de compra que alia o design moderno nórdico e com a funcionalidade que caracteriza a sua cultura. A JYSK pode não ser reconhecida por muitos portugueses, estando ainda longe do reconhecimento da sua rival sueca IKEA, mas são 45 anos que soma já de história com uma presença em mais de 48 países.

A marca, entretanto, conquistou os portugueses pelas coisas giras que lá se encontram (ver galeria acima) e pelos preços bastante acessíveis. Por cá, existem já 28 lojas e a marca planeia abrir mais em 2025.

Passear numa loja JYSK é entrar num pequeno mundo de grandes móveis a pequenos artigos para tornar a nossa casa mais bonita e funcional. Há espaços dedicados ao conforto do quarto, com colchões ou roupa de cama. Caminhando mais adiante, encontramos propostas para decorar a sala e criar ambientes acolhedores, e há também opções práticas para organizar e arrumar tudo com estilo. Não faltam ainda soluções para varandas e terraços, com mobiliário de jardim. Para quem procura renovar a casa de banho ou equipar a cozinha, a oferta também é vasta, com acessórios e utensílios indispensáveis.

Nós recomendamos planear as compras no site da JYSK antes de ir à loja, onde podemos verificar o stock em tempo real e garantir que não perdemos as melhores oportunidades. Além disso, pode também comprar online.

Percorra a galeria acima para ver alguns dos produtos que pode encontrar nas lojas JYSK.