De loiça a roupa de casa: concorrente da Primark conquistou-nos com a sua nova coleção de primavera

Loiças da casa nova de Kiko is Hot: é nesta loja que as vai encontrar

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Kiko is Hot continua a partilhar com os seguidores vários momentos da sua recente mudança de casa e há um detalhe da decoração que não passou despercebido. Num dos vídeos publicados nas redes sociais, o criador de conteúdos mostrou algumas das loiças escolhidas para a nova casa e que gerou muita curiosidade por parte dos seguidores.

As peças pertencem à Cerâmica na Linha, uma loja em Lisboa conhecida pela variedade de loiças decorativas e utilitárias, desde modelos mais icónicos a opções mais discretas e minimalistas.

Entre tons pastel, padrões tendência e peças com inspiração contemporânea, a escolha do influenciador destacou-se pelo estilo moderno e acolhedor, alinhado com a estética que tem vindo a mostrar na decoração da nova casa.

A partilha rapidamente gerou reações nas redes sociais, com vários seguidores a elogiar os detalhes escolhidos para o espaço.