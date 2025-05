Estas peças lindas parecem Zara Home, mas são de uma das lojas mais baratas do país

Há qualquer coisa de mágico no momento em que os dias começam a aquecer e nos apetece, quase sem dar por isso, abrir as janelas, trocar as mantas por tecidos mais leves e deixar que a luz invada a casa. É nesta altura que pequenos detalhes fazem uma grande diferença — e a nova coleção de decoração da Pepco prova exatamente isso.

Os preços são os do costume nesta loja low-cost. Almofadas com padrões florais em azul e branco (7 euros), tabuleiros com estampados mediterrânicos (7 euros), velas grandes em frascos de cerâmica (5 euros), e loiças desde os 2 euros que parecem saídas de um mercado artesanal em Itália — tudo respira calma, frescura e um certo espírito de férias.

Mais do que objetos decorativos, estas peças trazem consigo uma energia nova. Conchas que servem de caixa ou taça, difusores com frascos e copos em forma de mar, remetem-nos para o verão que se aproxima e para a vontade de transformar o lar num refúgio leve, fresco e acolhedor.

