Só pensa na IKEA? É hora de voltar ao armazém português gigante que tem tudo para a casa

Este edredão nórdico da Pikolin está com 33% de desconto e promete noites mais quentes

Provavelmente já percebeu de que armazém estamos a falar. Não é difícil adivinhar: falamos da Pollux, essa que é mais do que uma simples loja. É um ícone nacional que celebra 90 anos em 2026.

Para quem vive em Lisboa, as memórias da loja da Rua dos Fanqueiros ainda estão bem vivas. Havia quem a visitasse só para ir à cafetaria, que hoje existe sob o nome Pollux Terrace. Mas a magia destes grandes armazéns estende-se agora ao Porto, à Amadora, a Vila Franca de Xira e a Almada.

Na Pollux encontra-se tudo — e quando dizemos tudo, é mesmo tudo — para a casa e para negócios hoteleiros. A loja nasceu em 1936 como comércio de malhas, tecidos e quinquilharias, mas transformou-se num pequeno império e num verdadeiro ícone da sociedade portuguesa.

Na baixa de Lisboa, a Pollux ocupa um prédio inteiro com uma vista de cortar a respiração. Na sua expansão, abriu espaços colossais como o outlet de Vila Franca, onde os produtos se espalham por 5 mil metros quadrados e três andares.

Avisamos desde já: ir às lojas Pollux é uma experiência. Mas se não der mesmo, está tudo à venda no site da marca.

