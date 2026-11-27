As famílias com três ou mais filhos vão beneficiar de um aumento da dedução de IRS a partir do terceiro dependente. O aumento vai ser feito de forma faseada: passa de 300 para 450 euros em 2027 e atinge os 600 euros em 2028.

No caso de pais separados com filhos em residência alternada, a dedução vai aumentar 150 euros até 2028, também de forma faseada.

Saiba o que muda em relação ao regime atual e perceba qual o impacto que a alteração tem nas deduções de IRS.

Dedução a partir do terceiro filho aumenta, mas só até aos seis anos

Atualmente, as famílias podem deduzir 600 euros por cada dependente. Esta regra mantém-se igual. Ao mesmo tempo, têm direito a deduzir mais 300 euros por cada filho a partir do segundo que tenha até seis anos de idade (contados a 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto).

É esta regra que vai ser, em parte, alterada. Isto porque se mantém a dedução de 300 euros extra para o segundo dependente até aos seis anos, mas aumenta-se o benefício a partir do terceiro dependente, também até aos seis anos.

O objetivo é duplicar o benefício fiscal para famílias com três ou mais filhos pequenos.

Aumento vai ser feito gradualmente

A transição de 300 para 600 euros de dedução a partir do terceiro dependente vai ser feita de forma gradual. Na declaração relativa aos rendimentos de 2027 (entregue em 2028), o benefício passa a ser de 450 euros, chegando aos 600 euros apenas na declaração relativa aos rendimentos de 2028 (entregue em 2029).

Vamos ver como é a evolução da dedução com dependentes para um casal com filhos de 12, 8 e 4 anos. A dedução base é de 1.800 euros (600 euros por cada filho).

Como o segundo filho já tem mais de seis anos, não tem direito à dedução extra de 300 euros para o segundo dependente. Já o terceiro filho vai deduzir 300 euros em 2026 (regime atual), 450 euros em 2027 e 600 euros em 2028.

Feitas as contas, a dedução com dependentes deste casal é de:

· 2.100 euros, em 2026;

· 2.250 euros, em 2027;

· 2.400 euros, a partir de 2028.

Noutro exemplo, uma família com filhos de 8, 4 e 2 anos mantém a dedução base de 600 euros por cada um (1.800 euros no total). Em 2026, os dois filhos mais novos vão deduzir 300 euros cada, mas a partir de 2027 aparecem as mudanças.

Enquanto o segundo dependente continua a deduzir 300 euros, o terceiro vai deduzir 450 euros em 2027 e 600 euros em 2028. Aqui, as deduções evoluem da seguinte forma:

· 2.400 euros, em 2026;

· 2.550 euros, em 2027;

· 2.700 euros, a partir de 2028.

Qual o aumento da dedução para os pais separados com residência alternada?

Nos casos em que os pais têm responsabilidades parentais conjuntas e residência alternada dos filhos, a dedução à coleta reparte-se pelos dois.

Atualmente, cada um pode deduzir 150 euros se o terceiro dependente tiver até seis anos. Com a atualização, cada um vai deduzir 225 euros em 2027 e 300 euros a partir de 2028.

Já a dedução pelo segundo dependente até aos seis anos mantém-se sempre nos 150 euros, tal como acontece atualmente.