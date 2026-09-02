Delícia de bolacha fresca, proteica e amiga da dieta

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Uma sobremesa fresca, cremosa e deliciosa, perfeita para quem gosta de um doce sem querer deixar de lado uma alimentação equilibrada. Esta versão de delícia de bolacha, partilhada pela nutricionista Sandra Almeida, é simples de preparar e combina o sabor clássico da bolacha Maria com um creme rico em iogurte e pudim proteico.

Ingredientes

1 café bem diluído

Cerca de 300 g de bolacha Maria sem açúcares adicionados

1 pudim proteico de caramelo

Cerca de 800 g de iogurte grego ligeiro natural

Preparação

Prepare o café bem diluído e deixe arrefecer. Para montar a sobremesa, alterne camadas de bolacha Maria previamente passada pelo café com camadas do creme preparado com o pudim proteico de caramelo e o iogurte grego.

Depois de montada, leve ao frigorífico durante algumas horas para ficar bem fresca e ganhar uma consistência mais cremosa.

Informação nutricional

Dividindo a receita em 7 porções, cada porção tem aproximadamente:

280 kcal

12 g de proteína

6 g de açúcares, todos naturalmente presentes e sem açúcares adicionados