Delícias de requeijão são mesmo uma delícia! Não vai conseguir comer só uma

Esta receita faz parte do capítulo "Dias de Chuva VS Dias Quentes" do livro «Há alguém mais gulosa do que eu? VOL. II». Estas delícias são perfeitas para qualquer dia, são uma perdição, não são apenas as fotos que são de babar! E são muito fáceis de fazer!

Para os gulosos que ainda não viram, este livro apresenta doces perfeitos para todas as ocasiões! Seja para começar bem o dia; para «o dia do pecado sem remorsos», ou seja, os doces que podem ingerir sem sentimentos de culpa, com opções saudáveis, algumas vegan, sem açúcar refinado ou sem glúten; os doces para devorar sem demoras, para aqueles dias em que precisamos de uma gulodice pronta em poucos minutos; lanches para qualquer guloso que se preze; as receitas tradicionais ou de inspiração conventual; receitas para os dias quentes ou para os dias em que só estamos bem acompanhados com uma chávena de chá a fumegar entre as mãos; e os bolos perfeitos para festas, para celebrar o melhor da vida!

Delícias de Requeijão

(16 unidades)

Massa:

200 g de farinha de trigo

100 ml de água

50 g de manteiga derretida

Recheio:

350 g de açúcar

1 requeijão de ovelha desfeito

18 gemas

Massa: Amassar todos os ingredientes, fazer uma bola e reservar durante 20 minutos. Estender a massa, numa superfície enfarinhada, até ficar com uma espessura muito fina. Forrar as forminhas com a massa.

Recheio: Bater todos os ingredientes até ficar um creme homogéneo. Verter nas formas e levar ao forno, pré-aquecido a 175 °C, durante 15 minutos. Altura para devorar estas delícias!