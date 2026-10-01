Foi diagnosticado com demência e afastou-se dos holofotes. Quatro anos depois, ator surge ao lado da filha em foto arrepiante
Bruce Willis surge sorridente numa rara fotografia partilhada pela filha Tallulah
Bruce Willis continua longe dos holofotes, mas a família vai, ocasionalmente, partilhando pequenos vislumbres da sua vida. O mais recente foi protagonizado pela filha Tallulah Willis, que publicou uma nova fotografia ao lado do pai nas redes sociais.
Na imagem, Tallulah surge junto do ator e dá-lhe um beijo na testa, enquanto segura carinhosamente o rosto do pai. Bruce Willis aparece sorridente, num momento familiar e descontraído.
“So cute!” (“Tão querido!”, em português), escreveu Tallulah na legenda da publicação.
A fotografia foi partilhada a 28 de setembro e rapidamente chamou a atenção por proporcionar um dos raros vislumbres recentes do ator, que tem mantido uma vida muito mais reservada desde que a família revelou o diagnóstico de demência frontotemporal.
Bruce Willis afastou-se da vida pública
Em março de 2022, a família de Bruce Willis anunciou que o ator tinha sido diagnosticado com afasia e que iria afastar-se da carreira de representação.
Um ano depois, em fevereiro de 2023, a família revelou que o diagnóstico tinha evoluído para demência frontotemporal (FTD).
Desde então, Bruce Willis tem surgido poucas vezes em público, com a família a assumir um papel importante na partilha de alguns momentos do seu dia a dia.
Uma das aparições mais raras aconteceu em janeiro de 2025, quando a mulher, Emma Heming Willis, partilhou imagens do ator durante um encontro com elementos das forças de segurança envolvidos na resposta aos incêndios de Los Angeles. Na altura, a aparição foi descrita como a primeira presença pública do ator desde o diagnóstico de demência frontotemporal.
Mais recentemente, Bruce esteve presente no casamento de Tallulah, que se casou com Justin Acee a 8 de agosto, numa cerimónia em Idaho. Fotografias da celebração mostraram o ator junto da filha e da família.
Filha tem partilhado momentos especiais com o pai
Tallulah, de 32 anos, tem sido uma das filhas de Bruce Willis a partilhar ocasionalmente imagens e reflexões sobre a relação com o pai.
Em 2023, num ensaio publicado pela Vogue, a atriz e artista escreveu sobre a importância de guardar memórias e registos dos momentos vividos com Bruce.
Também em 2025, Tallulah partilhou fotografias em que surgia abraçada ao pai e a segurar-lhe a mão durante momentos em família.
A nova fotografia surge, assim, como mais um raro retrato da ligação entre os dois.
Família tem acompanhado Bruce Willis
Desde o diagnóstico, a família de Bruce Willis tem mantido uma presença próxima. O ator é pai de Rumer, Scout e Tallulah, fruto do casamento com Demi Moore, e de Mabel e Evelyn, do casamento com Emma Heming Willis.
Em maio deste ano, Rumer Willis também falou publicamente sobre o pai e descreveu-o como estando “OK” dentro da realidade do diagnóstico, destacando uma nova ternura na personalidade do ator.
Emma Heming Willis, por sua vez, tem falado sobre a realidade de acompanhar alguém com demência frontotemporal e sobre a importância de adaptar a forma de comunicar e de encarar a doença.
Agora, é Tallulah quem oferece aos fãs um novo e raro vislumbre de Bruce Willis: um momento simples entre pai e filha, com um beijo na testa e um sorriso do ator.