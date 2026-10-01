Foi diagnosticado com demência e afastou-se dos holofotes. Quatro anos depois, ator surge ao lado da filha em foto arrepiante

Bruce Willis continua longe dos holofotes, mas a família vai, ocasionalmente, partilhando pequenos vislumbres da sua vida. O mais recente foi protagonizado pela filha Tallulah Willis, que publicou uma nova fotografia ao lado do pai nas redes sociais.

Na imagem, Tallulah surge junto do ator e dá-lhe um beijo na testa, enquanto segura carinhosamente o rosto do pai. Bruce Willis aparece sorridente, num momento familiar e descontraído.

“So cute!” (“Tão querido!”, em português), escreveu Tallulah na legenda da publicação.

A fotografia foi partilhada a 28 de setembro e rapidamente chamou a atenção por proporcionar um dos raros vislumbres recentes do ator, que tem mantido uma vida muito mais reservada desde que a família revelou o diagnóstico de demência frontotemporal.

Bruce Willis afastou-se da vida pública

Em março de 2022, a família de Bruce Willis anunciou que o ator tinha sido diagnosticado com afasia e que iria afastar-se da carreira de representação.

Um ano depois, em fevereiro de 2023, a família revelou que o diagnóstico tinha evoluído para demência frontotemporal (FTD).

Desde então, Bruce Willis tem surgido poucas vezes em público, com a família a assumir um papel importante na partilha de alguns momentos do seu dia a dia.

Uma das aparições mais raras aconteceu em janeiro de 2025, quando a mulher, Emma Heming Willis, partilhou imagens do ator durante um encontro com elementos das forças de segurança envolvidos na resposta aos incêndios de Los Angeles. Na altura, a aparição foi descrita como a primeira presença pública do ator desde o diagnóstico de demência frontotemporal.

Mais recentemente, Bruce esteve presente no casamento de Tallulah, que se casou com Justin Acee a 8 de agosto, numa cerimónia em Idaho. Fotografias da celebração mostraram o ator junto da filha e da família.

Filha tem partilhado momentos especiais com o pai

Tallulah, de 32 anos, tem sido uma das filhas de Bruce Willis a partilhar ocasionalmente imagens e reflexões sobre a relação com o pai.

Em 2023, num ensaio publicado pela Vogue, a atriz e artista escreveu sobre a importância de guardar memórias e registos dos momentos vividos com Bruce.

Também em 2025, Tallulah partilhou fotografias em que surgia abraçada ao pai e a segurar-lhe a mão durante momentos em família.

A nova fotografia surge, assim, como mais um raro retrato da ligação entre os dois.

Família tem acompanhado Bruce Willis

Desde o diagnóstico, a família de Bruce Willis tem mantido uma presença próxima. O ator é pai de Rumer, Scout e Tallulah, fruto do casamento com Demi Moore, e de Mabel e Evelyn, do casamento com Emma Heming Willis.

Em maio deste ano, Rumer Willis também falou publicamente sobre o pai e descreveu-o como estando “OK” dentro da realidade do diagnóstico, destacando uma nova ternura na personalidade do ator.

Emma Heming Willis, por sua vez, tem falado sobre a realidade de acompanhar alguém com demência frontotemporal e sobre a importância de adaptar a forma de comunicar e de encarar a doença.

Agora, é Tallulah quem oferece aos fãs um novo e raro vislumbre de Bruce Willis: um momento simples entre pai e filha, com um beijo na testa e um sorriso do ator.