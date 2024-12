Há sinais e fatores de risco que podem fazer prever a demência 20 anos antes de esta se instalar

Sabia que a capacidade cognitiva, as limitações funcionais e a saúde física são principais fatores que podem prever o risco de desenvolver demência até duas décadas antes do aparecimento dos primeiros sinais?

Segundo um artigo da Medical News Today, os investigadores da RAND revelaram que um maior acesso a testes cognitivos gratuitos e acompanhados por tratamentos eficazes poderia aumentar a adesão, o que é essencial para os 58 milhões de americanos com mais de 65 anos. No entanto, apenas 16% dessas pessoas realizam avaliações cognitivas durante consultas de rotina.

A pesquisa, baseada no Health and Retirement Study, acompanhou cerca de 20.000 adultos norte-americanos desde 1992, identificando fatores de risco como a falta de exercício físico, obesidade e ausência de hobbies aos 60 anos. O estudo também revelou que pessoas nascidas no sul dos EUA apresentam maior probabilidade de desenvolver demência, mesmo considerando outras variáveis. Embora afro-americanos, hispânicos e pessoas de rendimentos baixos tenham apresentado maior risco, educação e rendimento mostraram-se mais determinantes do que raça ou etnia.

Entre os principais preditores de demência estão: histórico de AVC, má saúde física, predisposição genética, diabetes, obesidade (mais de 35 anos), sedentarismo, fracos desempenhos em testes físicos, ausência de plano de saúde privado aos 60 anos, e falta de envolvimento em hobbies que estimulem o cérebro.

Outro estudo feito pela Health and Retirement Study, mostrou que pessoas recentemente diagnosticadas com demência tendem a agir rapidamente, com 25% a pedir apoio financeiro aos filhos, contra 2% entre os sem diagnóstico. Mesmo sem confirmação médica, 29% das pessoas com sinais de declínio cognitivo procuraram ajuda, indicando uma perceção antecipada das mudanças cognitivas. Estas ações incluem criar testamentos, designar procurações ou mudar para casa de familiares.

Os custos elevados continuam a ser uma barreira importante ao acesso a avaliações e cuidados. Enquanto 80% das pessoas fariam um teste gratuito, apenas metade estaria disposta a pagar 300 dólares. A maioria consideraria tratamentos se permitissem prolongar a independência por mais três anos.

Embora a relação entre atividade física e social com menor risco de demência não prove causalidade, os resultados sublinham a importância de adotar hábitos que promovam a saúde cerebral ao longo da vida. Expandir o acesso a testes acessíveis pode ajudar a planear melhor o futuro e beneficiar dos tratamentos disponíveis.