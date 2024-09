Demolhar? Conheça o ingrediente que os chefs usam para amolecer o grão mais depressa

É provável que já tenha acontecido querer preparar um prato com grão-de-bico e perceber que se esqueceu de o demolhar durante a noite. Com pouco tempo disponível, saiba que existe um ingrediente que vai ajudar e que é um truque usado por muitos chefs.

De acordo com a revista espanhola Clara, durante a cozedura do grão-de-bico, basta adicionar um pouco de bicarbonato de sódio à água. Não é necessário colocar muito, já que uma pequena quantidade é suficiente para obter os resultados desejados. É crucial vigiar processo de cozedura, pois o grão-de-bico pode amolecer mais depressa do que o habitual.

Este fenómeno químico ocorre, de acordo com o mesmo artigo, porque o bicarbonato de sódio tem a capacidade de elevar o pH da água de cozedura. Ao fazê-lo, quebra as fibras e as paredes celulares do grão-de-bico de forma mais rápida e eficaz do que a água comum. Este processo não só amolece o grão-de-bico, como também ajuda a que absorva melhor os sabores dos outros ingredientes.

É importante salientar que, após cerca de 30 minutos de cozedura, o grão-de-bico pode já ter atingido a textura desejada. Nesse momento, deve ser retirado do lume, enxaguado cuidadosamente, e está pronto.