Era uma das atrizes mais populares dos anos 90. Agora é uma estrela no OnlyFans

A vida dá muitas voltas, que o diga a atriz Denise Richards que participou em filmes icónicos nos anos 90 - como o thriller erótico Wild Things (1998) e o filme de James Bond The World Is Not Enough (1999).

Denise Richards, agora com 54 anos - abriu a sua conta no OnlyFans em 2022, pouco depois de sua filha, Sami Sheen, ter se tornado criadora de conteúdo na plataforma ao completar 18 anos. A atriz rapidamente percebeu o quão lucrativa essa experiência poderia ser e, desde então, tem colhido bons frutos dessa decisão.

"Posso dizer que estou entre o 1% dos criadores mais bem-sucedidos do OnlyFans, e sou muito grata por isso", revelou Denise, à revista PEOPLE. "É algo muito empoderador, especialmente para alguém da minha idade, saber que as pessoas ainda querem me ver dessa forma."

Inicialmente, a atriz tinha receios de que sua presença na plataforma pudesse prejudicar sua carreira, mas os resultados foram surpreendentes. "Quando entrei no OnlyFans, estava preocupada que pudesse perder alguns trabalhos, mas aconteceu o oposto", contou. "Recebi ainda mais ofertas. Agora, recebo papéis como o da esposa troféu ou da mulher sexy."

Apesar da participação ativa na plataforma de conteúdo adulto, a atriz continua a trabalhar em projetos mais mainstream. "Faço muitos filmes de Natal e produções voltadas para o público familiar", disse. "E, ao mesmo tempo, continuo no OnlyFans e sendo vista como uma mulher sexy., remata a atriz que muitos se podem também lembrar da participação na popular sitcom Friends.