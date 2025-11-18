Facebook Instagram
Comete este erro após lavar os dentes? Pode estar a arruinar tudo

Lava os dentes religiosamente e mesmo assim tem cáries? O problema pode estar no que faz logo a seguir
IOL
Hoje às 18:00
Escovar os dentes regularmente ao longo do dia é um hábito essencial para a saúde oral. Os especialistas recomendam que a escovagem seja feita preferencialmente após as refeições. Segundo o site Portafolio, existe um gesto automático que a maioria das pessoas faz e que pode estar a comprometer toda a eficácia da escovagem: enxaguar a boca para retirar o excesso de pasta de dentes. Especialistas em odontologia alertam que este último passo pode ser um erro.

Nas redes sociais e em consultórios dentários, diferentes especialistas afirmam que passar a boca por água após a escovagem elimina o flúor que permanece nos dentes. Este elemento é fundamental para a proteção da dentição contra as cáries, criando uma barreira protetora que remineraliza o esmalte dentário e previne a deterioração.

Brittany Seymour, porta-voz da Associação Dentária Americana e professora associada da Faculdade de Odontologia da Universidade Harvard, aconselha quem prefere bochechar, a fazê-lo com uma quantidade mínima de água ou que adie por, pelo menos, vinte minutos. Este período permite que o flúor atue eficazmente nos dentes antes de ser removido.

Margherita Fontana, professora da Faculdade de Odontologia da Universidade de Michigan, vai mais longe nas recomendações. Segundo a especialista, evitar completamente o enxaguamento é especialmente importante para pessoas que mantêm uma dieta rica em açúcar ou que são mais propensas a cáries. A explicação é simples e direta: quando enxagua a boca está, basicamente, a remover os ingredientes ativos da pasta dentífrica que acabou de aplicar nos dentes, desperdiçando a proteção que poderia permanecer durante horas.

 

