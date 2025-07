Trocar a cera por esta máquina? Milhares de pessoas já o fizeram

Este artigo pode conter links afiliados*

A depilação com cera é, para muitas, sinónimo de dor, vermelhidão e pele irritada, mesmo com todos os cuidados. Foi por isso que esta máquina da Braun, com uma média de 4.5 estrelas em mais de 31 mil avaliações na Amazon, começou a gerar tanta curiosidade. Segundo milhares de utilizadoras, a experiência é completamente diferente e sem sofrimento — e sim, o pelo continua a crescer normalmente, sem ficar mais grosso.

Com um design discreto e elegante, esta máquina de depilação facial funciona a pilhas e inclui uma luz integrada que ajuda a ver até os pelos mais finos. Pode ser usada em várias zonas do rosto, como o lábio superior, o queixo ou as bochechas, e encaixa-se facilmente na rotina. Muitas utilizadoras elogiam a rapidez e suavidade da utilização. “Demoro 5 segundos a deixar o lábio superior e o queixo totalmente macios”, refere uma delas. Outra acrescenta “Muito suave e eficaz. Deixa a pele macia e é perfeita para usar a qualquer momento do dia”.

Sobre o crescimento do pelo, as opiniões são claras. “Não dói nada. E não, o pelo não cresce mais rápido”, garante uma compradora. “Percebi que todas as preocupações sobre o pelo crescer mais forte eram desnecessárias”, diz outra. Há ainda quem partilhe experiências específicas, como esta: “Tenho o pelo muito loiro, que a cera nunca conseguiu arrancar. Com este aparelho consigo ter o buço impecável. Prefiro passar a máquina do que lutar com a cera sem resultados”.

A portabilidade é outro dos pontos fortes. O tamanho compacto e o funcionamento a pilhas tornam esta máquina fácil de transportar e usar em qualquer lugar. “Uma coisa imprescindível na mala... Pode levar-se para onde quiser e usar quando quiser”, comenta uma utilizadora. Apesar do conceito simples, o conforto não fica de fora. O aparelho custa cerca de 20 euros, vem com escova de limpeza e adapta-se bem ao dia a dia. Para quem procura uma alternativa sem dor e sem complicações à cera, esta pode ser a solução ideal. “É fácil, limpo e indolor. Vale cada euro que custa”, resume uma das avaliações mais diretas.

Adquira a máquina aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.