Experimentámos a depiladora que é tendência no TikTok e resulta! Está à venda na Normal por 8,20 euros

São muitos os vídeos no TikTok que mostram como o Crystal Hair Remover tem resultados. Soa a mais um engodo digital que quando chega a nossa casa fica muito aquém do que nos levaram a acreditar quando fazíamos scroll no telemóvel, certo? Foi o que pensámos.

Por isso, comprámos a depiladora do momento na loja física da Normal e tirámos a limpo as mensagens sobre a eficácia deste objeto simples. E o que temos para partilhar? Experimentámos, resultou e aprovamos! Vale mesmo a pena ter uma e o preço (8.20 euros) compensa sem qualquer dúvida.

Não se trata de um aparelho, mas sim de um objeto pequeno semelhante a uma escova de cabelo tipo Tangle, leve e fácil de transportar. As pernas e os braços são as zonas do corpo mais fáceis para obter bons resultados, mas pode ser usada em todo o corpo com exceção do rosto. O ideal é tomar um banho quente antes de usar ou colocar os pés de molho em água bastante quente durante algum tempo para que os poros dilatem e seja ainda mais fácil remover os pelos.

De resto, o método passa por passar o removedor em movimentos circulares sem exercer demasiada pressão, apenas a suficiente para sentir que os pelos estão a sair. Saem (mesmo!) e ainda obtemos um efeito exfoliante. A pele fica suave, mas é fundamental aplicar um creme ou óleo muito hidratante no final.

Pode não vir a ser o nosso principal método para remover pelos, mas é sem dúvida muito útil para emergências, para o inverno ou para períodos entre depilações. Tem também outra grande vantagem face às lâminas tradicionais: é um processo mais limpo, já que os pelos não ficam presos na depiladora como ficam na gilete. É muito mais fácil de limpar.

A marca recomenda que façamos um teste numa área mais pequena de pele antes de passarmos a depiladora de uma forma generalizada. Em caso de irritação, deve interromper o processo e nunca deve passar o Crystal Hair sobre pele irritada, com lesões ou queimaduras.

Veja no vídeo abaixo do que falamos: