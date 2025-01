“É como as dos centros de depilação": utilizadores recomendam esta máquina de luz pulsada de 83€

Este artigo pode conter links afiliados*

O inverno é a melhor altura para iniciar um tratamento de depilação a laser ou luz pulsada. Com a pele protegida do sol e menos exposta, os resultados são mais eficazes e seguros. No entanto, esta decisão é frequentemente adiada: as idas mensais à clínica exigem tempo e disponibilidade financeira, e existe sempre o receio de investir num tratamento sem garantias. Mas a tecnologia tem evoluído e, com ela, surgiram alternativas para fazer em casa. "Tem 4 intensidades dependendo da cor da pele e do pelo. Funciona como as dos centros de depilação", partilha uma utilizadora sobre a depiladora IPL Blissky, uma das máquinas de depilação mais populares da Amazon

Três tratamentos num só aparelho

O dispositivo da Blissky distingue-se por oferecer três modos de tratamento diferentes num único aparelho. O modo HR (Hair Removal) é dedicado à remoção do pelo, o SC (Skin Care) atua no rejuvenescimento da pele, e o RA (Removal Acne) ajuda no tratamento do acne. "Notei uma redução significativa no crescimento do pelo, especialmente nas pernas e nos braços, e o pelo que volta a crescer é muito mais fino e escasso, que é exatamente o efeito que procurava", relata uma compradora que já utiliza o aparelho há várias semanas.

O aparelho pode ser utilizado em diferentes zonas do corpo: no modo manual é mais adequado para áreas sensíveis e pequenas como linha do biquíni, buço e axilas, enquanto o modo automático é ideal para zonas mais amplas como braços, pernas e costas. Com 999.900 flashes de luz pulsada, o equipamento tem uma vida útil prolongada, permitindo vários anos de utilização sem necessidade de substituição.

Resultados progressivos e seguros

A depiladora tem 9 níveis de energia ajustáveis, permitindo adaptar o tratamento a diferentes tipos de pele e pelo. "Após 4-8 semanas de uso constante, os resultados da depilação podem ser superiores a 90%", explica a marca, algo que é confirmado pelos utilizadores: "O pelo cresce mais fraco e demora mais a crescer, isto é bom sinal", partilha uma compradora. É recomendado começar sempre pelo nível mais baixo de intensidade para testar a sensibilidade da pele. Uma utilizadora explica a sua experiência: "Comecei pelo mais baixo porque estava com receio, depois fui aumentando e fiquei no 5".

Fácil de usar, com todos os extras incluídos

O equipamento vem numa "caixa muito bem embalada" que inclui todos os acessórios necessários: óculos de proteção para os olhos durante o tratamento, duas lâminas para preparar a pele antes da depilação e um pano de limpeza. O ecrã LCD tátil permite visualizar facilmente o modo de funcionamento e ajustar rapidamente o nível de energia. "É muito simples de usar em qualquer parte do corpo", confirma uma utilizadora que destaca ainda a portabilidade do aparelho.

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

