Milhares de utilizadores trocaram a cera por esta máquina: «Não dói nada. E não, o pelo não cresce mais rápido»

Quem faz depilação facial com cera conhece bem o ritual mensal: a dor intensa no momento da remoção e a irritação na pele, por muito que se hidrate a zona. Por isso, quando descobrimos esta máquina da Braun com uma média de 4.4 estrelas em mais de 28 mil avaliações na Amazon, percebemos que era altura de a partilhar. Afinal, a depilação não tem de ser sinónimo de sofrimento, e são inúmeras as pessoas que garantem: o pelo não cresce mais grosso.

Como funciona?

Com um formato fino e elegante, esta depiladora facial da Braun inclui uma luz SmartLight integrada que revela mesmo os pelos mais finos. O aparelho funciona a pilhas e é extraordinariamente fácil de usar, como confirmam vários compradores: "Demoro 5 segundos a deixar o lábio superior e o queixo totalmente macios", revela uma utilizadora. "Muito suave e eficaz. Deixa a pele muito macia e o pelo também sai pouco a pouco e com suavidade", acrescenta outra, destacando ainda a facilidade de utilização em qualquer momento do dia.

O que dizem os utilizadores sobre o crescimento do pelo?

"Não dói nada. E não, o pelo não cresce mais rápido. É fácil de usar, muito cómoda. A minha irmã também comprou!", partilha uma utilizadora entusiasmada. "Desde que uso este aparelho, percebi que todas as preocupações sobre o pelo crescer mais forte eram desnecessárias", acrescenta outra compradora satisfeita. "Mesmo cortando o pelo, o crescimento mantém-se igual ao da cera, com a vantagem de não ter qualquer dor", confirma uma terceira utilizadora. Uma das compradoras faz ainda questão de destacar a sua experiência: "Tenho o pelo muito loiro, que a cera nunca conseguiu arrancar. Com este aparelho consigo ter o buço impecável. Prefiro passar a máquina do que lutar com a cera sem resultados."

Prática e portátil: leve para onde quiser

A portabilidade desta máquina é outro ponto forte destacado pelos utilizadores. O design compacto e o funcionamento a pilhas fazem desta depiladora uma companheira ideal para qualquer momento. "Uma coisa imprescindível na mala... Pode levar-se para onde quiser e usar quando quiser", descreve uma compradora. A luz integrada permite visualizar mesmo os pelos mais finos, facilitando a depilação em condições de iluminação menos favoráveis.

Experiência de utilização

"Estava um pouco cansada de fazer a cera na zona do lábio superior e outras zonas da cara, não só pela dor, que é bastante, mas também pela secura, chegando até a descamar horrivelmente", confessa uma utilizadora, que depois acrescenta: "Decidi experimentar, pensando que, se não me corresse bem, 20 euros também não era assim tanto. Mas meu Deus, acho que não penso voltar à cera nunca mais. Depois do duche, com a pele seca, demoro 5 segundos a deixar o lábio superior e o queixo totalmente macios."

Num mercado onde existem tantas opções de depilação facial, esta máquina da Braun destaca-se pela eficácia. Como resume uma das utilizadoras mais recentes: "É muito suave e eficaz, ideal para quem não tem muito pelo e prefere métodos mais delicados com a pele." O aparelho encontra-se atualmente disponível na Amazon por 20 euros, inclui uma escova de limpeza e pode ser usado em diferentes zonas do rosto - do lábio superior às bochechas. E para quem ainda tem dúvidas, vale a pena recordar o testemunho de uma compradora que resume o sentimento geral: "É fácil, limpo e indolor. Vale cada euro que custa."

