Depiladora que não causa dor e que se vende aos milhares na TV já está disponível online

Depiladora tem um sistema indolor para remoção de pelos faciais
IOL
Há 1h e 56min
Como transformar uma divisão com luxo de hotel sem gastar 100 euros

Há produtos de beleza que se tornam verdadeiros fenómenos de vendas na televisão. Aparecem em anúncios, passam de mão em mão nas redes sociais e acabam por conquistar milhares de pessoas pela promessa de simplificar rotinas de cuidado pessoal. Um desses casos é a depiladora de precisão com LED da InnovaGoods, um pequeno gadget que se tem vendido aos milhares na TV e que agora também já pode ser comprado facilmente online e por um preço surpreendentemente baixo.

Pensada sobretudo para a depilação do rosto e das sobrancelhas, esta pequena depiladora elétrica destaca-se pela praticidade. O objetivo é simples: permitir eliminar os pelos mais finos e difíceis de alcançar de forma rápida, precisa e, acima de tudo, sem dor. Para muitas pessoas, esta é uma alternativa mais cómoda do que métodos tradicionais como pinças ou cera, que podem ser mais demorados ou agressivos para a pele.

Um dos aspetos mais interessantes deste dispositivo é o seu formato compacto e discreto. Com apenas cerca de 12,5 centímetros de comprimento, tem praticamente o tamanho de um pequeno batom ou caneta, o que faz com que possa ser transportado facilmente na mala, na carteira ou até no bolso. Isto significa que pode ser usado em qualquer momento, seja em casa ou numa pequena correção rápida antes de sair.

O design foi pensado precisamente para facilitar esse uso diário. O aparelho funciona sem cabos, alimentado apenas por uma pilha AAA, o que o torna simples de utilizar e de transportar. Basta pressionar o botão único de ligar e desligar para começar a remover o pelo facial com precisão.

Outro detalhe que faz diferença é a luz LED integrada. Esta pequena iluminação ajuda a ver melhor os pelos mais finos ou claros, que muitas vezes passam despercebidos à luz normal. Assim, torna-se mais fácil garantir um acabamento uniforme, especialmente em zonas delicadas como o contorno das sobrancelhas ou o buço.

O dispositivo foi desenvolvido para ser também suave para a pele, evitando cortes ou irritações. A depilação é feita através de um sistema de precisão que corta o pelo de forma eficaz, sem puxões ou desconforto: uma característica muito valorizada por quem procura soluções rápidas para o cuidado diário.

Entre as principais características desta depiladora destacam-se:

  • Depiladora elétrica de precisão para rosto e sobrancelhas

  • Sistema indolor para remoção de pelos faciais

  • Luz LED branca para melhor visibilidade durante a depilação

  • Funcionamento sem fios

  • Botão único on/off para utilização simples

  • Design compacto e portátil

  • Inclui pequena escova de limpeza

  • Funciona com 1 pilha AAA (incluída)

  • Dimensões aproximadas: 2 cm de diâmetro x 12,5 cm de altura

Outro fator que está a contribuir para o sucesso deste produto é o preço. Enquanto muitos gadgets de beleza semelhantes podem custar várias dezenas de euros, esta depiladora da InnovaGoods encontra-se atualmente com um desconto de cerca de 70%, passando de 31,16 euros para apenas 9,29 euros.

away