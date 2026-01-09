Depósitos a prazo: O que considerar na hora de escolher

“Se os teus pais têm 50 ou 60 anos e não fazem exercício, não serão independentes aos 70”

Os depósitos a prazo são uma das formas mais simples de pôr as poupanças a render. Embora a rentabilidade não seja tão alta como aquela que se pode conseguir noutros investimentos, a garantia de capital é um fator valorizado por muitas pessoas.

Mas como acontece com outros produtos, os depósitos a prazo não são todos iguais. Saiba como funcionam e o que considerar antes de aplicar o dinheiro.

O que significa subscrever um depósito a prazo?

Significa entregar um montante a uma instituição financeira, que se compromete a devolver o dinheiro investido na data de vencimento, acrescido dos juros definidos nas condições do produto.

Os depósitos a prazo estão abrangidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos, pelo que o dinheiro está protegido até ao limite de 100 mil euros por depositante e instituição. Ou seja, se o banco não conseguir pagar, este fundo garante o reembolso do dinheiro.

Podem ser simples ou estruturados

Os depósitos a prazo simples são, talvez, os mais conhecidos e aqueles em que as pessoas pensam quando se fala de depósitos a prazo. Aqui, sabe tudo à partida (prazo, taxa e forma de pagamento dos juros), sendo fácil saber quanto se vai receber no fim.

Já os depósitos estruturados têm uma componente de imprevisibilidade na rentabilidade, embora tenham garantia de capital. É que a taxa de juro final depende do comportamento de instrumentos financeiros associados a esse depósito, como ações ou índices.

Se não valorizaram, o banco paga uma taxa de juro (muitas vezes perto de zero). Se valorizaram, o banco paga outra taxa. Assim, só no final do prazo é que sabe ao certo quanto vai receber.

TANB, TANL, TAE e TAEL: O que significa cada taxa?

Ao analisar um depósito a prazo é essencial saber o que significam as siglas das taxas de juro. Só assim é possível comparar corretamente dois produtos. Por exemplo, se num depósito olhar para a TANB, e noutro para a TANL, corre o risco de tomar uma decisão que, na verdade, não queria.

TANB é a taxa anual nominal bruta, antes de impostos.

TANL já reflete a retenção de IRS, aproximando-se do valor que entra na conta.

TAE incorpora o efeito da capitalização, quando existe.

TAEL é a TAE já líquida de impostos e é uma referência forte para comparar a rentabilidade “real” entre depósitos.

Mobilização antecipada? Confirme as condições

Tal como o nome indica, os depósitos têm sempre um prazo pré-definido. Este é o prazo durante o qual o cliente deve manter o dinheiro depositado. No fim, o banco paga o reembolso.

Os depósitos podem ser de curto, médio ou longo prazo. No mercado, tanto pode encontrar depósitos a prazo de seis meses como outros de dois anos, por exemplo.

E se precisar do dinheiro antes? Tudo depende das condições do produto. Alguns permitem fazer mobilizações antecipadas, ou seja, pedir o reembolso antes do fim do prazo. No entanto, isso tem custos, que podem traduzir-se em perda parcial ou total dos juros corridos até esse momento.

Outros depósitos não permitem mexer no dinheiro. Assim, ao escolher ao depósito, deve ponderar se o prazo se adequa aos seus objetivos e qual a flexibilidade e condições para mexer no dinheiro caso preciso dele antes.