Depressão Charles deixou estragos em casa ou no carro? Não cometa este erro com o seguro

A passagem da depressão Charles por Portugal está a deixar a população em alerta devido à chuva intensa e ao vento forte. Para quem ficou com a casa inundada, o telhado danificado ou o carro atingido por uma árvore, há cuidados importantes a ter para tentar garantir uma indemnização do seguro. E existe um prazo que não deve deixar passar.

Nem todos os prejuízos provocados por fenómenos meteorológicos estão automaticamente cobertos pelas apólices. Por isso, antes de assumir que a seguradora vai suportar os custos das reparações, é essencial confirmar as condições do contrato e perceber quais os procedimentos a seguir.

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) já deixou recomendações específicas para situações deste género, num guia elaborado na sequência da tempestade Kristin, que continua a ser uma referência útil para os consumidores afetados por fenómenos meteorológicos adversos.

Depressão Charles: os danos em casa estão cobertos pelo seguro?

Se a depressão Charles provocou infiltrações, inundações, danos no telhado, janelas partidas ou outros estragos na habitação, o primeiro passo é consultar a apólice do seguro multirriscos.

De acordo com a ASF, ter um seguro multirriscos habitação não significa que todos os danos causados por fenómenos da natureza estejam cobertos.

As coberturas de tempestades, inundações e outros fenómenos naturais não são obrigatórias, embora sejam frequentes neste tipo de contratos.

O regulador recomenda, por isso, que os consumidores confirmem se estas proteções estão incluídas na apólice, que prejuízos abrangem e quais as situações que podem estar excluídas.

É também importante verificar os limites de indemnização, as franquias e eventuais condições específicas aplicáveis a cada cobertura.

Como participar os danos à seguradora? Há um prazo de oito dias

Este é um dos aspetos mais importantes para quem sofreu prejuízos.

A participação do sinistro deve ser feita dentro do prazo previsto no contrato de seguro. No entanto, se a apólice não estabelecer qualquer prazo, a legislação determina que a comunicação deve ser feita nos oito dias seguintes àquele em que o segurado teve conhecimento do sinistro.

A regra está prevista no artigo 100.º do Regime Jurídico do Contrato de Seguro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril.

A ASF reforça esta orientação nas suas recomendações aos consumidores: o sinistro deve ser comunicado à seguradora dentro do prazo contratualmente estabelecido ou, na ausência dessa indicação, no máximo de oito dias.

Há, contudo, uma ressalva importante. Se o consumidor estiver comprovadamente impedido de comunicar o sinistro dentro do prazo, esse atraso não pode, por si só, determinar a perda ou redução da cobertura, segundo a informação disponibilizada pela ASF.

Por isso, o melhor é não adiar o contacto com a seguradora e formalizar a participação logo que possível.

Fotografias, vídeos e faturas: as provas que deve guardar

Além de comunicar os estragos, é fundamental reunir elementos que permitam demonstrar a dimensão dos prejuízos.

A ASF recomenda a conservação de todos os elementos de prova que seja possível recolher, nomeadamente:

Fotografias dos danos na habitação, no recheio ou nas estruturas afetadas;

Vídeos que documentem a extensão dos estragos;

Faturas de bens danificados, sempre que disponíveis;

Orçamentos e documentos relativos a eventuais reparações;

Outros elementos que ajudem a identificar os prejuízos e a determinar o seu valor.

Estas provas são importantes para facilitar a análise do processo e a avaliação dos danos pela seguradora.

Se tiver de realizar uma intervenção urgente para evitar o agravamento dos prejuízos, procure documentar primeiro a situação, sempre que seja seguro fazê-lo, e contacte a seguradora para receber indicações sobre os procedimentos a seguir.

A segurança deve estar sempre em primeiro lugar: não se coloque em risco para fotografar telhados, estruturas instáveis ou zonas inundadas.

E se a depressão Charles tiver danificado o carro?

Também os proprietários de veículos afetados pela depressão Charles devem verificar cuidadosamente as condições do seguro automóvel.

Uma árvore que cai sobre um carro, danos provocados por objetos projetados pelo vento ou prejuízos relacionados com inundações podem representar despesas significativas. Mas a existência de um seguro automóvel não garante, por si só, que estes danos sejam indemnizados.

Segundo a ASF, as coberturas relacionadas com fenómenos da natureza não costumam estar incluídas na proteção base do seguro automóvel.

Assim, é necessário confirmar se a apólice contempla este tipo de risco e quais os danos efetivamente abrangidos.

Caso exista cobertura, o proprietário deve participar o sinistro à seguradora, reunir fotografias dos estragos e conservar os documentos relevantes para a avaliação do prejuízo.

O que acontece depois de participar o sinistro?

Depois de receber a participação, cabe à seguradora investigar as circunstâncias da ocorrência, avaliar os danos e determinar se existe lugar ao pagamento de uma indemnização, de acordo com as coberturas contratadas.

A ASF esclarece que, depois de reunir todos os elementos necessários, o segurador dispõe de 30 dias para pagar a indemnização devida.

No entanto, a conclusão da avaliação e a determinação dos prejuízos são etapas necessárias antes de esse prazo começar a contar.

Perante os estragos que a depressão Charles possa deixar, a recomendação é simples: verifique a apólice, documente todos os danos e não deixe passar o prazo para comunicar o sinistro.

Oito dias podem fazer a diferença, sobretudo quando o contrato não estabelece um prazo próprio para a participação.