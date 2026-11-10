"Terá força para arrancar árvores e transformar ruas em armadilhas mortais": PSP deixa alerta urgente devido à depressão Charles

A aproximação da depressão Charles está a motivar avisos das autoridades. Com previsão de chuva intensa, vento muito forte e agitação marítima, a PSP apela à população para adotar medidas de prevenção. Há cuidados que deve ter em casa, na estrada e até no local onde deixa o carro estacionado.

Portugal continental prepara-se para enfrentar um episódio de mau tempo esta quarta-feira, 11 de novembro. A depressão Charles deverá provocar chuva por vezes forte, rajadas de vento que podem atingir os 120 km/h e ondas com vários metros de altura, aumentando o risco de inundações, queda de árvores e acidentes.

Perante este cenário, a Polícia de Segurança Pública (PSP) alerta para a importância de adotar comportamentos preventivos e evitar situações de risco. A recomendação é clara: não atravesse estradas inundadas, afaste-se da costa e evite sair de casa se não for estritamente necessário.

"Esqueça o guarda-chuva. A Depressão que vem terá força para arrancar árvores, destruir carros e transformar ruas em armadilhas mortais. A Depressão Charles não será um simples dia de chuva", alerta o vídeo divulgado pela PSP, nas redes sociais.

O alerta surge numa altura em que o Governo já declarou situação de alerta em todo o território continental, entre as 00h00 e as 23h59 de quarta-feira.

Tem o carro estacionado na rua? Há um cuidado que não deve esquecer

Uma das recomendações deixadas às pessoas diz respeito ao estacionamento dos automóveis. Com a previsão de vento muito forte, a PSP aconselha a retirar as viaturas debaixo de árvores e de locais onde possam ocorrer inundações.

A queda de ramos e árvores pode provocar danos significativos nos veículos, enquanto a acumulação de água pode colocar em risco automóveis estacionados em zonas baixas ou habitualmente inundáveis.

Também é importante verificar se os sistemas de escoamento de águas junto à habitação estão desobstruídos, nomeadamente sarjetas e caleiras, sempre que seja possível fazê-lo em segurança.

Varandas e terraços podem tornar-se perigosos com o vento

Vasos, cadeiras, mesas, estendais e outros objetos que habitualmente ficam nas varandas e nos terraços podem ser arrastados pelas rajadas de vento.

A recomendação passa por recolher ou fixar todos os objetos que possam cair ou ser projetados contra pessoas, automóveis e edifícios.

Fechar corretamente janelas, portas e estores é igualmente importante, sobretudo nas habitações mais expostas ao vento.

Nunca atravesse uma estrada inundada, mesmo de carro

A chuva persistente pode provocar acumulações rápidas de água nas estradas e em zonas urbanas. Por isso, uma das recomendações mais importantes é não tentar atravessar locais inundados, quer a pé quer de automóvel.

A água pode esconder obstáculos, buracos ou irregularidades no pavimento e a força da corrente pode ser suficiente para arrastar pessoas e veículos.

Se tiver mesmo de conduzir, reduza a velocidade, aumente a distância de segurança e evite travagens bruscas. Tenha especial atenção aos chamados lençóis de água, que podem provocar a perda de controlo do veículo.

Praias e paredões devem ser evitados

A agitação marítima é outro dos riscos associados à depressão Charles.

Segundo a atualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstas ondas de sudoeste com 5 a 7 metros a sul do Cabo Raso durante a tarde de quarta-feira, podendo a altura máxima atingir os 13 metros.

Por esse motivo, deve evitar passeios junto ao mar, praias, paredões, molhes e outras zonas costeiras expostas. Não se aproxime da água para observar as ondas ou tirar fotografias.

O risco também se estende às zonas ribeirinhas, pelo que deve manter uma distância de segurança de rios e ribeiras.

Tenha lanternas e telemóveis carregados em casa

O vento forte e a chuva podem provocar quedas de árvores e danos em infraestruturas, com possíveis interrupções no fornecimento de eletricidade e nas comunicações.

É aconselhável preparar antecipadamente alguns equipamentos essenciais: lanternas, pilhas, telemóveis carregados e baterias externas (powerbanks).

Se possível, tenha também água potável e alguns bens essenciais disponíveis, de modo a reduzir a necessidade de sair de casa durante os períodos mais críticos.

Depressão Charles coloca oito distritos sob aviso vermelho

De acordo com o IPMA, oito distritos do continente vão estar sob aviso vermelho devido ao vento forte: Faro, Setúbal, Beja, Évora, Santarém, Lisboa, Leiria e Portalegre.

As rajadas poderão atingir os 100 a 120 km/h, podendo chegar localmente aos 140 km/h, sobretudo nas zonas mais expostas.

A precipitação poderá ser forte em grande parte do território, com acumulados superiores a 100 milímetros em 24 horas em alguns locais. Este cenário aumenta o risco de inundações urbanas, cheias e deslizamentos de terras.

O Governo declarou situação de alerta em todo o território continental e apelou à população para permanecer em casa sempre que possível e evitar deslocações desnecessárias.

A principal recomendação das autoridades é acompanhar as atualizações do IPMA e da Proteção Civil e cumprir as indicações das forças de segurança. A prevenção começa antes da chegada do mau tempo e pequenos cuidados podem evitar acidentes graves.