Depressão sazonal: não deixe que a tristeza do Outono leve a melhor. Este suplemento ajuda a ter bom humor

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O Sensilab MoodLux junta triptofano, GABA, rodíola, açafrão e vitaminas do complexo B em cápsulas veganas. Entre quem o experimentou, uma pessoa conta que se sente “bastante melhor e menos em baixo” e que se levanta “com mais energia”, mantida até ao fim do dia. Outra destaca a sensação de relaxamento e de energia ligeira, “sem ser agressiva nem sedante”.

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Cada dose de duas cápsulas contém, segundo o rótulo:

Aminoácidos: L-triptofano (200 mg), GABA (200 mg), L-tirosina (100 mg) e L-fenilalanina (100 mg)

Extratos de plantas: ginkgo (80 mg), açafrão (30 mg) e rodíola (12 mg)

Vitaminas: C (80 mg), B1 (1,1 mg), B6 (2,8 mg), B12 (5 µg), niacina (16 mg), ácido pantoténico (6 mg), folato (200 µg) e D3 (10 µg)

Minerais: magnésio (57 mg), zinco (5 mg) e selénio (27,5 µg)

Na prática

A fórmula junta três tipos de ingredientes. Os aminoácidos, como o triptofano e a tirosina, são os que o organismo usa para produzir mensageiros do sistema nervoso, como a serotonina e a dopamina. Há ainda açafrão, rodíola e ginkgo, plantas de uso tradicional. As vitaminas do complexo B, a vitamina C e o magnésio contribuem para o funcionamento normal do sistema nervoso e para reduzir o cansaço. É fabricado na União Europeia.

O que dizem os compradores

Quem o experimentou fala sobretudo de uma melhoria gradual. Um comprador conta que, ao fim de duas semanas, se sente “mais animado e com mais vitalidade”. Uma utilizadora que andava irritada e stressada no trabalho notou, à segunda semana, que os pequenos problemas já não a incomodavam tanto, e passou a dormir melhor. Outra pessoa descreve uma sensação de calma “sem aquele nervosismo constante”, e uma compradora diz que as preocupações foram passando para segundo plano.

Os próprios compradores põem os pés no chão. Uma utilizadora avisa que isto “não é um antidepressivo” e que “não é magia”, e outro refere que é preciso ser consistente para notar efeitos.

Como se toma

A dose recomendada é de duas cápsulas por dia, uma em cada refeição, e a embalagem de 60 cápsulas dá para um mês. Não deve ser tomado em jejum. É um suplemento vegano, sem glúten e sem lactose.

Segundo o rótulo, não é indicado a grávidas, mulheres a amamentar nem a menores de 18 anos. Quem toma medicação deve falar primeiro com o médico.

Em caso de dúvida, fale com o médico

Sentir-se em baixo no Outono é comum, mas tristeza que se prolonga, perda de interesse nas coisas ou alterações do sono e do apetite merecem uma conversa com o médico. Este produto é um suplemento alimentar: não trata a depressão nem substitui uma alimentação variada, um estilo de vida saudável ou o acompanhamento profissional.

Para quem quer um apoio para os dias mais cinzentos, 20€ por um mês é um valor acessível.

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