"Ainda não morri": Afastada dos holofotes e a lutar contra depressão, Florbela Queiroz faz desabafo preocupante

Aos 83 anos, a atriz continua afastada da atividade e admite que a recuperação está a ser mais demorada do que esperava. A artista, que marcou várias gerações no teatro de revista, ainda não sabe quando poderá regressar aos palcos.

Florbela Queiroz, de 83 anos, voltou a atualizar os seguidores sobre o seu estado de saúde e revelou que continua a atravessar uma fase difícil. A atriz, que já tinha contado que estava a enfrentar uma depressão, partilhou um novo vídeo nas redes sociais, no qual admitiu que ainda está longe de se sentir bem.

«Venho aqui só para vos dizer que ainda não morri, mas a coisa ainda está longe de estar bem. Ainda tenho muita dificuldade em várias coisas, mas tenho muitas saudades vossas e quero dizer-vos muito obrigada», afirmou a artista, numa mensagem dirigida a quem a tem acompanhado.

Florbela Queiroz explicou também que continua a precisar de repouso e que, nesta fase, tem dificuldade em realizar algumas atividades do quotidiano.

«Ainda não consigo nem ver televisão, nem mexer aqui no telemóvel. Tenho de estar tranquila», revelou.

A atriz não adiantou mais pormenores sobre a evolução clínica, mas deixou claro que a recuperação está a ser mais demorada do que esperava.

Florbela Queiroz afasta-se dos palcos e falha espetáculo em janeiro

Em setembro, Florbela Queiroz tinha revelado publicamente que estava a enfrentar uma depressão e que, por recomendação médica, precisava de descansar.

Na altura, explicou que tinha passado por um período de grande tristeza e que procurara ajuda médica. Entre os sinais que referiu estava uma queda acentuada de cabelo, que a levou também a falar sobre o impacto que a fase difícil estava a ter no seu bem-estar.

A atriz mantinha, então, a esperança de regressar aos ensaios em outubro, preparando um espetáculo com estreia prevista para janeiro de 2027.

Contudo, a recuperação não decorreu como desejava. Na mais recente atualização, Florbela Queiroz admitiu que ainda não está em condições de retomar a atividade e confirmou que não deverá participar no projeto previsto para janeiro. «Ainda não estou bem e isto ainda vai demorar um bocadinho», explicou.

Para já, não existe uma data anunciada para o regresso da artista aos palcos.

A morte do filho marcou profundamente a vida da atriz

Nos últimos anos, Florbela Queiroz enfrentou acontecimentos pessoais dolorosos, entre os quais a morte do único filho, Manuel João Matias, a 9 de maio de 2022, aos 44 anos.

O filho da atriz morreu na sequência de um ataque cardíaco. A perda foi particularmente marcante para Florbela, que falou publicamente sobre o sofrimento causado pela morte e sobre a ligação que mantinha com Manuel.

Em entrevistas posteriores, a artista recordou a importância do filho na sua vida e revelou que continuava a escrever-lhe mensagens nas redes sociais, mantendo uma ligação afetiva através das memórias que partilhavam.

A relação entre mãe e filho tinha passado por períodos conturbados, mas os dois reaproximaram-se em 2019. Depois da morte de Manuel, Florbela Queiroz falou abertamente sobre a dor da perda e sobre a dificuldade em lidar com a ausência.

Embora a atriz tenha descrito anteriormente várias experiências difíceis, não é possível estabelecer uma relação clínica direta entre esses acontecimentos e a depressão que revelou recentemente sem uma confirmação sua ou dos profissionais que a acompanham.

Florbela Queiroz: os anos áureos de uma das grandes vedetas do teatro de revista

Muito antes desta fase delicada, Florbela Queiroz construiu uma carreira que a tornou uma das figuras reconhecidas do espetáculo em Portugal.

Nascida em Lisboa, a 10 de fevereiro de 1943, começou por estudar dança clássica, mas foi o teatro que acabou por marcar o seu percurso profissional.

Em 1957, ainda adolescente, estreou-se em palco na peça As Bruxas de Salem, depois de ter sido escolhida por Amélia Rey Colaço para integrar o elenco do Teatro Nacional D. Maria II.

A passagem pelo teatro abriu-lhe as portas de uma carreira que se estendeu ao cinema e à televisão. No final da década de 1950, começou também a participar em produções televisivas, tornando-se progressivamente conhecida do público.

Foi, no entanto, no teatro de revista que Florbela Queiroz viveu alguns dos momentos mais importantes da sua carreira. Durante as décadas de 1960 e 1970, destacou-se em espetáculos de comédia e revista, tornando-se presença habitual nos palcos portugueses. Participou em produções como Bate o Pé, Sol e Dó e Vamos Contar Mentiras, numa fase em que o Parque Mayer era um dos principais centros do entretenimento teatral em Lisboa.

O sucesso estendeu-se ao cinema, com participações em filmes como Pão, Amor e Totobola, A Canção da Saudade e Sete Balas para Selma. Em paralelo, desenvolveu também uma carreira musical, tendo gravado canções como «Eu Sou a Mesma», em 1966.

A atriz recebeu distinções pelo seu trabalho e continuou ligada ao espetáculo ao longo das décadas seguintes, incluindo participações em telenovelas e séries de televisão.

Em 2011, foi distinguida pela Câmara Municipal de Lisboa com a Medalha de Mérito Cultural, grau Ouro. Em 2019, recebeu o grau de Comendador da Ordem do Mérito.

Uma carreira marcada pelo amor ao teatro

Apesar dos períodos de afastamento, Florbela Queiroz regressou várias vezes aos palcos. Em 2010, voltou ao teatro de revista com Vai de Em@il a Pior, depois de uma interrupção de vários anos naquele género.

Mais recentemente, participou em espetáculos como Ol(h)á Florbela! e Olha Que Duas, mantendo uma ligação à representação que atravessou várias gerações.

A possibilidade de voltar a trabalhar continua, assim, a ser uma dimensão importante da história da atriz. Por agora, porém, a prioridade é a recuperação, sem que tenha sido anunciada uma data para o regresso.

Aos 83 anos, Florbela Queiroz atravessa uma fase particularmente difícil, mas o seu percurso artístico permanece marcado por décadas de trabalho no teatro, no cinema, na música e na televisão portuguesa.