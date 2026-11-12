Estava prestes a desistir de tudo, mas uma chamada inesperada "salvou-a". Longe dos holofotes, cantora portuguesa faz desabafo preocupante sobre a morte

O antes e o depois de Ruth Marlene

Aparência de Ruth Marlene é tema. As imagens de que todos falam

A cantora revelou que voltou a enfrentar uma fase difícil, marcada pela depressão e pelo burnout. Num dos momentos de maior fragilidade, esteve prestes a destruir as suas músicas e o livro que está a escrever. Uma chamada mudou tudo.

Ruth Marlene voltou a abrir o coração e a partilhar com os fãs uma das fases mais difíceis da sua vida. A cantora, que tem estado mais afastada dos holofotes, revelou que sofreu uma recaída ao nível da saúde mental e que chegou a estar perto de abandonar a música. Foi, segundo contou, uma chamada inesperada que a ajudou a recuperar a confiança e a não desistir.

Num vídeo publicado recentemente no TikTok, a artista confessou que, depois de um período em que sentia estar a melhorar, voltou a enfrentar dificuldades. «O burnout e a depressão voltaram a pesar», escreveu, apontando como fatores de sofrimento a pressão relacionada com um processo junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e a descoberta de cartas que, segundo afirma, não lhe tinham sido entregues.

«Ninguém acredita, ninguém acreditou em mim, até ter de ficar no meu limite. Deixaram-me cair e, quem viu e sabia, só ficou a observar a minha dor e das minhas filhas, até que a minha cabeça, em janeiro deste ano, rebentou», desabafou.

A cantora explicou ainda que tem estado mais ausente das redes sociais, depois de ter perdido o acesso a algumas das suas contas. O TikTok tornou-se, assim, um dos espaços onde continua a comunicar com os seguidores e a partilhar aquilo que está a viver.

«Mesmo doente, ao longo destes dois anos, tenho estado sempre presente para as minhas filhas e para vocês e sou grata pelo vosso amor», afirmou, agradecendo o apoio que tem recebido.

Pode ver aqui o vídeo partilhado pela cantora:

«Estive prestes a destruir as minhas músicas»: o momento que mudou tudo

Foi, porém, outra revelação que mais chamou a atenção dos seguidores. Ruth Marlene contou que, num momento de grande fragilidade emocional, esteve perto de destruir parte do trabalho que tem desenvolvido ao longo da carreira.

«Há dois dias, num momento de grande fragilidade, estive prestes a rasgar as páginas do meu livro e a destruir as minhas músicas. Não cheguei a fazê-lo», revelou.

O que a fez mudar de ideias foi uma chamada telefónica de alguém que descreveu como «um anjo de luz». Segundo a cantora, essa conversa ajudou-a a voltar a acreditar em si própria e na sua voz.

Apesar das dificuldades, Ruth Marlene garantiu que não pretende abandonar os projetos artísticos. «Continuo a escrever, a compor e a gravar. Um passo de cada vez e com Deus a meu lado, vou agarrar-me com toda a força e superar isto tudo», escreveu.

Ruth Marlene responde aos fãs e fala da dor que está a viver

A publicação gerou várias mensagens de apoio. Uma das seguidoras deixou-lhe um conselho simples: «Luta».

A cantora respondeu, admitindo que continua a enfrentar dias particularmente difíceis: «Todos os dias, mas voltei a cair», escreveu, voltando a referir a situação que diz estar a viver em torno de cartas relacionadas com a CPCJ.

Outra seguidora aconselhou-a a procurar tranquilidade na natureza, afastando-se do ruído e das pressões do quotidiano. Ruth Marlene revelou que já tinha experimentado essa sugestão e que o momento lhe tinha feito bem.

«Ando isolada do mundo e do ruído dele e, apesar da dor, isso fez-me evoluir como ser humano, amar mais e aprender a perdoar o imperdoável», respondeu.

Na mesma mensagem, voltou a falar da importância das filhas na sua vida e deixou uma declaração particularmente emotiva: «Pelas minhas filhas, eu resistirei à própria morte, pois só vou partir quando as vir a sorrir».

A luta pela saúde mental e a importância de pedir ajuda

O desabafo de Ruth Marlene volta a trazer para a discussão pública a importância da saúde mental e da procura de apoio em períodos de maior fragilidade.

A depressão e o burnout são problemas distintos, embora possam coexistir e afetar profundamente o bem-estar, a vida profissional e as relações pessoais. O sofrimento psicológico não deve ser desvalorizado nem encarado como uma questão de falta de força de vontade.

Em Portugal, quem atravessa uma crise emocional pode recorrer ao Serviço de Aconselhamento Psicológico do SNS 24, através do número 808 24 24 24, selecionando a opção 4. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Existe também a Linha Nacional de Prevenção do Suicídio, através do número 1411. Em situações de perigo imediato, deve ser contactado o 112.

Para já, Ruth Marlene garante que continua a escrever, compor e gravar. Depois de um momento em que esteve perto de abandonar aquilo que construiu, a cantora deixa uma mensagem de resistência e agradece a quem não a tem deixado sentir-se sozinha.