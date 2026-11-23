A primeira entrevista de Florbela Queiroz após a perda do filho

Aos 83 anos, a atriz continua sem conseguir sair de casa e revela que tem exames médicos por realizar. Num novo vídeo, fala da solidão, das saudades dos palcos e do receio de não voltar a representar.

Florbela Queiroz voltou a falar com os admiradores através das redes sociais. A atriz, de 83 anos, partilhou um novo vídeo na sua página de Facebook, no qual revelou que continua a enfrentar uma depressão que a mantém praticamente confinada em casa há cinco meses.

«Há cinco meses que a Flor está na cama. Há cinco meses que não põe um pé na rua, nem no jardim», contou, explicando que a doença tem condicionado a sua rotina e a sua capacidade de sair de casa.

A atriz, que tem estado mais afastada da vida pública, quis também tranquilizar quem acompanha o seu percurso. «A vossa Flor ama-vos muito», afirmou, antes de deixar uma mensagem que traduz a saudade dos palcos e a incerteza quanto ao futuro: «Espero que os teatros estejam sempre todos cheios, mas, pelos vistos, eu já não irei fazer mais nada».

Apesar do desabafo, Florbela Queiroz não excluiu totalmente a possibilidade de regressar ao teatro. «Pode ser que um dia, daqui a muito tempo, ainda vá fazer alguma coisa, mas duvido», admitiu.

Florbela Queiroz continua sem conseguir sair de casa

No vídeo, a atriz explicou que a depressão tem dificultado até a realização de tarefas relacionadas com a sua saúde.

Florbela Queiroz revelou que tem dois exames médicos por fazer, relacionados com uma arritmia cardíaca que diz estar a sentir com frequência. Os exames terão sido recomendados pela médica de família, mas a atriz admite que ainda não conseguiu realizá-los por não conseguir sair de casa.

«Ver se tenho coragem, um dia destes, de pedir ao meu compadre para irmos fazer os dois exames», afirmou.

A atriz contou que continua a medir a tensão arterial diariamente e que tem medicação prescrita, mas não apresentou qualquer nova avaliação médica sobre o seu estado de saúde.

O testemunho revela uma das dificuldades que enfrenta nesta fase: a depressão tem condicionado a sua vida quotidiana e também o acesso aos cuidados de saúde de que necessita.

«O mundo está muito pior que eu»

Florbela Queiroz contou que tem passado os dias em casa, a ler livros e a ver histórias antigas, afastada das notícias e da televisão.

A atriz explicou que, durante os últimos meses, procurou desligar-se do mundo exterior. No entanto, decidiu voltar a ver notícias e a ligar a televisão, acabando por se deparar com imagens que a deixaram perturbada.

«O mundo está muito pior que eu. Está velho como eu, mas em relação à saúde está muito pior que eu», lamentou.

Apesar do isolamento, a atriz garante que não se sente particularmente afetada pela solidão e que tem encontrado algum conforto na leitura e no apoio de pessoas próximas.

«Felizmente, os meus compadres estão sempre que é preciso. E o meu frigorífico está sempre cheio, porque eles ajudam», contou.

O apoio dos amigos tem sido fundamental para assegurar as necessidades do dia a dia, numa altura em que Florbela Queiroz diz não conseguir sequer ir ao jardim da sua casa.

As saudades dos palcos e o receio de não voltar a representar

A carreira de Florbela Queiroz, marcada por décadas de dedicação ao teatro, continua a ocupar um lugar central no seu testemunho.

A atriz confessou ter muitas saudades dos admiradores e dos colegas, desejando que os teatros continuem cheios e que os artistas possam continuar a fazer aquilo de que gostam.

«Desejo a todos os meus colegas que continuem no teatro, e continuem a alegrar o mundo, a vida, e a eles próprios, como gostaria de poder fazê-lo», afirmou.

A declaração sobre não voltar a representar surge num contexto de incerteza e não como um anúncio definitivo de fim de carreira. A própria atriz deixou essa possibilidade em aberto, embora reconheça que não sabe quando poderá voltar a trabalhar.

O vídeo surge depois de a atriz ter revelado publicamente, em setembro, que estava a enfrentar uma depressão. Na altura, explicou que a doença a tinha afastado da vida pública e que precisava de tranquilidade para recuperar.

Florbela Queiroz fala das dificuldades financeiras

No mesmo vídeo, a atriz abordou também a sua situação financeira, lamentando ter deixado de receber o apoio que, segundo afirma, complementava a sua reforma.

Florbela Queiroz referiu-se ao subsídio de mérito cultural, que diz ter recebido durante cerca de 30 anos e que, segundo a própria, deixou de receber recentemente.

«Uma coisa que nunca tinha pedido que me foi dada há 30 anos e que me foi tirada agora», afirmou, acrescentando que o valor mensal que recebia lhe fazia falta para pagar medicamentos e outras despesas.

A atriz referiu ainda os custos associados à manutenção da sua casa e manifestou preocupação com a situação de outros artistas mais velhos que dependem de apoios sociais.

O subsídio de mérito cultural é um apoio público destinado a artistas e autores de reconhecido mérito cultural em situação de carência económica. Em junho de 2026, o Governo anunciou alterações na aplicação dos critérios de avaliação económica, na sequência de recomendações da Inspeção-Geral de Finanças.

Segundo o comunicado oficial, a avaliação passou a aplicar os mesmos critérios a todos os beneficiários, tendo sido identificadas alterações nos valores atribuídos e situações em que o apoio deixou de ser concedido. O Governo esclareceu que o subsídio não tem natureza de pensão nem corresponde a uma prestação vitalícia.

A situação concreta de Florbela Queiroz não foi confirmada de forma independente pelo Ministério da Cultura, pelo que as referências à perda do apoio e ao respetivo valor devem ser atribuídas à atriz.

«A saúde mental não se pode brincar com ela»

Florbela Queiroz aproveitou ainda o vídeo para deixar uma mensagem sobre a importância da saúde mental.

«A saúde mental não se pode brincar com ela, porque afeta-nos tudo», afirmou, referindo-se também à queda de cabelo que diz ter sofrido durante a depressão.

A atriz contou que começou a perder cabelo durante a fase mais difícil da doença e que, entretanto, tem notado melhorias. Atribuiu essa evolução a produtos que, segundo disse, lhe foram enviados pela farmácia que lhe fornece os medicamentos.

O testemunho termina com uma mensagem de carinho dirigida aos admiradores e um apelo à atenção para com os mais velhos e as crianças.

«Não se esqueçam deles, os velhinhos e as crianças», pediu, sublinhando a importância do afeto e da proximidade.

Apesar de continuar afastada da vida pública, Florbela Queiroz quis deixar claro que não se esquece de quem a acompanha há décadas. «Tenho muitas saudades vossas, muitas», repetiu, antes de se despedir com um desejo de felicidade para todos.

A atriz continua a enfrentar uma fase difícil, mas o seu testemunho deixa também uma mensagem sobre a importância do apoio, do carinho e da atenção à saúde mental.