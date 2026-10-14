Queda de cabelo e resultados que tardam? Este passo extra pode ajudar a potenciar o crescimento

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Secar o cabelo em poucos minutos, com menos ruído e menos frizz: este secador custa menos de 40 euros

Queda de cabelo: cápsulas "foram uma salvação, não suportava a ideia de ter que rapar a cabeça"

Está a usar um sérum para a queda de cabelo e sente que os resultados tardam? Talvez o que falte seja um passo a mais. Uma revisão de 22 estudos, publicada em 2021 na revista Dermatology and Therapy, concluiu que o microagulhamento tem resultados favoráveis quando é usado como complemento de outros cuidados do cabelo, o que sugere que pode ajudar a potenciar o crescimento.

É esta a ideia por trás do dermaroller, um pequeno rolo com microagulhas que se passa no couro cabeludo e que está a ganhar atenção como complemento da rotina capilar. Fomos à procura de modelos na Amazon e a nossa sugestão é este, da Koi Beauty, que está agora a 13,51 €, em vez de 20,32 €, numa oferta por tempo limitado.

Que medida escolher

Este derma roller vem em várias medidas. Para uso em casa, as recomendações habituais apontam para as agulhas mais curtas, entre 0,25 e 0,5 mm, e deixam as de 1 mm ou mais para profissionais. A nossa sugestão é a medida de 0,25 mm, a mais suave para quem está a começar.

Como juntar o rolo ao produto que já usa

Nas horas seguintes, a pele está mais sensível. Além de esperar antes de aplicar o produto, convém evitar ácidos, esfoliantes e produtos perfumados no couro cabeludo, e proteger o rolo no estojo, limpo e seco, até à próxima utilização. Se aparecer vermelhidão ligeira, deve desaparecer antes da sessão seguinte. Se não desaparecer, ou se houver dor, o melhor é parar e falar com um dermatologista.

Com que frequência

O rolo não se usa todos os dias. O couro cabeludo precisa de tempo para recuperar entre sessões, e só se deve voltar a usá-lo quando a pele estiver completamente normal. Para quem está a começar, convém ir devagar e perguntar ao dermatologista qual o ritmo mais adequado.

Quando não usar

O rolo não é para todas as situações. Convém evitar o rolo sobre feridas, dermatite ativa, caspa inflamada, foliculite, queimadura solar, pele irritada ou zonas com dor sem explicação, porque o microagulhamento pode agravar algumas condições do couro cabeludo. Em caso de dúvida, o melhor é falar com um dermatologista antes de começar, sobretudo se a queda de cabelo for acentuada ou súbita.

Depois da sessão

Nas horas seguintes, a pele está mais sensível. Além de esperar antes de aplicar o produto, convém evitar ácidos, esfoliantes e produtos perfumados no couro cabeludo, e proteger o rolo no estojo, limpo e seco, até à próxima utilização. Se aparecer vermelhidão ligeira, deve desaparecer antes da sessão seguinte. Se não desaparecer, ou se houver dor, o melhor é parar e falar com um dermatologista.

Para quem quer dar um empurrão à rotina capilar sem gastar muito, este rolo é uma opção a ter em conta. Como a oferta é por tempo limitado, convém não deixar a decisão para a última hora.

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