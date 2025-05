Especialistas alertam para este erro que quase toda a gente comete depois do banho

Não há nada melhor do que depois de um dia de trabalho, tomar um banho quente para relaxar. No entanto, é importante saber que, apesar de ser reconforante, tomar banho com água muito quente pode não ser a melhor amiga da pele.

De acordo o site Parade, dermatologistas alertam para um erro comum que muitos cometem logo depois do banho e que pode comprometer a saúde cutânea.

O que nunca deve fazer depois do banho

Especialistas explicam que deve evitar esfregar a pele com a toalha. A água muito quente retira os óleos naturais da pele, essenciais para manter a hidratação e proteger contra agressões externas e, por isso, esta ação pode causar pequenas lesões e agravar a desidratação. Em vez disso, seque a sua pele suavemente.

Outro erro comum é aplicar produtos com ácidos, fragrâncias ou retinóides logo a seguir ao banho. Nessa fase, a pele está mais vulnerável, e esses ingredientes podem causar reações indesejadas. O ideal é esperar até que a pele esteja completamente seca e calma.

O que deve fazer