Ex-jogador do FC Porto esteve desaparecido durante 10 dias. Agora, quebra silêncio com desabafo preocupante: "As ondas bateram na minha cabeça"

O antigo internacional húngaro Ákos Buzsáky, de 44 anos, era procurado pelas autoridades desde 18 de agosto. Depois de dias de silêncio e preocupação entre familiares e antigos colegas, surgiu esta sexta-feira nas redes sociais e explicou o que aconteceu.

A notícia rapidamente ultrapassou as fronteiras da Hungria. Antigos companheiros de equipa, clubes onde jogou e adeptos começaram a manifestar preocupação, enquanto a polícia tentava perceber o que tinha acontecido.

Agora, o mistério ganhou um novo capítulo. Buzsáky apareceu esta sexta-feira e foi o próprio a explicar o que aconteceu.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o antigo jogador revelou que os últimos meses tinham sido particularmente difíceis e que sentiu necessidade de se afastar durante algum tempo.

“Infelizmente, nos últimos meses aconteceram mudanças sérias na minha vida, que me estão a pôr, ou puseram, à prova”, escreveu.

E acrescentou uma frase que ajuda a perceber o estado em que se encontrava: “As ondas bateram por cima da minha cabeça”.

Segundo Buzsáky, chegou a um ponto em que sentiu que precisava de “se afastar do quotidiano”.

Foi a mãe quem deu o alerta à polícia

O antigo futebolista explicou ainda que o desaparecimento comunicado às autoridades resultou de um mal-entendido.

A mãe, preocupada por não conseguir contactar o filho, alertou a polícia para o seu desaparecimento.

“Por causa de um mal-entendido, a minha mãe, preocupada, contactou a polícia”, explicou.

A família tinha passado dias sem saber onde estava o antigo jogador. O próprio pai, Ákos Buzsáky Sr., revelou anteriormente à imprensa húngara que só soube que o filho estava a ser procurado pelas autoridades através das notícias.

“Não sabia que a polícia também andava à procura do meu filho”, contou ao jornal Blikk.

A distância entre ambos ajudava a explicar a situação. Buzsáky passa grande parte do tempo na Grécia, onde tem negócios ligados ao setor da construção, e o pai admitiu que, por não viverem juntos, não falavam diariamente. A última conversa entre ambos tinha acontecido na semana anterior ao desaparecimento.

“Interrompi o meu afastamento”

A explicação chegou depois de vários dias de incerteza. Na mensagem publicada esta sexta-feira, Buzsáky garantiu que, assim que percebeu que estava a ser procurado, interrompeu o período de afastamento e entrou em contacto com as autoridades.

“Assim que tomei conhecimento da situação, interrompi o meu afastamento e informámos as autoridades”, escreveu.

Terminou agradecendo as inúmeras mensagens de preocupação e carinho que recebeu durante os últimos dias. “Soube muito bem todo o amor que recebi”, acrescentou.

Apesar da mensagem, as informações mais recentes indicavam que o seu perfil continuava disponível na página de pessoas desaparecidas da polícia húngara, pelo que a confirmação administrativa do encerramento da ocorrência dependia ainda da atualização das autoridades.

Uma carreira no futebol que passou pelo FC Porto

Para os adeptos portugueses, o nome de Buzsáky não é estranho. O médio chegou ao FC Porto em 2002, proveniente do MTK Budapeste. Era então visto como uma jovem promessa do futebol húngaro e integrou uma equipa orientada por José Mourinho.

A passagem pela Invicta acabou por não ter a dimensão que inicialmente se poderia esperar. Representou a equipa principal em quatro ocasiões e também jogou pela equipa B. Na temporada seguinte, foi cedido à Académica.

Foi, no entanto, em Inglaterra que construiu grande parte da carreira.

Passou pelo Plymouth Argyle, pelo Queens Park Rangers, pelo Portsmouth e pelo Barnsley, tendo sido no QPR que viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira.

Chegou a disputar a Premier League e tornou-se uma figura acarinhada pelos adeptos do clube londrino.

Pela seleção da Hungria, somou 20 internacionalizações.